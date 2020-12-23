Скидки дня: OnePlus Nord N10 5G, Honor Band 5 Sport и наушники Xiaomi
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OnePlus Nord N10 5G
Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $264 - https://lite.al/bErMS
Промокод "ANDRONEWSN10"
Наушники Xiaomi FIIL TWS
Характеристики: CC2, Bluetooth 5.2, аккум. 500мАч, микрофон
Обновленная версия модели Xiaomi FIIL CC
Предложение для РФ
Цена: $52,41 - https://lite.bz/-7GFL
Промокод "196PL4CDNWW5"
Фитнес-браслет Honor Band 5 Sport
Характеристики: AW70, дисплей 0,5" (ч/б), 77 мАч, Bluetooth 4.2
Версия: Sport Edition
Цена: $9,99 - https://lite.al/-PeUBv
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