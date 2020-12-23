Скидки дня: OnePlus Nord N10 5G, Honor Band 5 Sport и наушники Xiaomi

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Покупай выгодно OnePlus Nord N10 5G, Honor Band 5 Sport и наушники Xiaomi

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OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $264 - https://lite.al/bErMS

Промокод "ANDRONEWSN10"

Наушники Xiaomi FIIL TWS

Характеристики: CC2, Bluetooth 5.2, аккум. 500мАч, микрофон

Обновленная версия модели Xiaomi FIIL CC

Предложение для РФ

Цена: $52,41 - https://lite.bz/-7GFL

Промокод "196PL4CDNWW5"

Фитнес-браслет Honor Band 5 Sport

Характеристики: AW70, дисплей 0,5" (ч/б), 77 мАч, Bluetooth 4.2

Версия: Sport Edition

Цена: $9,99 - https://lite.al/-PeUBv