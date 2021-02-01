Скидки дня: Oppo A52, Amazfit Bip S Lite и Anker Soundcore Life

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Купить выгодно Oppo A52, Amazfit Bip S Lite и Anker Soundcore Life

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Xiaomi Amazfit Bip S Lite

Характеристики: дисплей 1.28", Bluetooth 5.0, 8 спорт. режимов, 200 мАч, 5ATM

Цена: $49,99 - https://lite.bz/IGFrjO

Купон магазина $5 + промокод "AMAZFIT0201"

Anker Soundcore Life - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Q30, ANC гибридный, Bluetooth/AUX 3.5 мм, микрофон, автономность до 60 часов

Цена: $64,69 - https://lite.bz/41mwCt

Купон магазина $2 + промокод "ANK4FU"

Oppo A52

Характеристики: Snapdragon 665, 6.5" TFT, 5000 мАч, Bluetooth 5.0, NFC, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: 13 490 руб - https://fas.st/M_X3N