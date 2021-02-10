Скидки дня: Poco X3 Pro, наушники TicPods, 1MORE ComfoBuds и Baseus, а также камера YI Dome U

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Ловите предложения, позволяющие купить по низкой цене наушники TicPods, 1MORE ComfoBuds и Baseus, камеру для видеонаблюдения YI Dome U

Так сложилось, что мы пытаемся извлечь максимальную выгоду из сделки, когда мы в обмен на деньги получаем товар и желательно, чтобы мы этих денег потратили как можно меньше. Поэтому мы так любим всевозможные распродажи и акции, позволяющие покупать выгодно и с экономией. Однако надо помнить, что всевозможные предложения, позволяющие экономить скоротечны или действуют на ограниченное количество товара. Важно не зевать и своевременно знать о возможности выгодного шопинга. Тут на помощь готов прийти наш Telegram-канал Andro price, который информирует о выгодных предложениях. Станьте его участником и получайте регулярно рассылку об акциях. Ниже —предложения сегодняшнего дня.

TicPods - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.1, 400 мАч, IPX5

Цена: $50,49 - https://lite.al/90NGo

Купон магазина $8

POCO X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, 5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC, IP53, 6/128 Гб

Цена: $225 - https://lite.bz/l-wmX

1MORE ComfoBuds - беспроводные наушники

Характеристики: ESS3001T, Bluetooth 5.0, AAC, 410 мАч, IPX5

Цена: $32 - https://lite.al/Qca-xf

Купон магазина $2

YI Dome U - камера для видеонаблюдения

Характеристики: Security 2K, угол обзора 350°, 1080 P (Full-HD), сохранение в "Облаке"

Версия: 3MP VERSION

Цена: $26 - https://lite.al/Xqn3V5

Промокод "5PKACOJXVBSF" + скидка в корзине $2

Baseus TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400 мАч, IP55

Цена: $22,99 - https://lite.al/3Q8_s

Промокод "RUMUSIC88"