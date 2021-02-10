Скидки дня: Poco X3 Pro, наушники TicPods, 1MORE ComfoBuds и Baseus, а также камера YI Dome U
Ловите предложения, позволяющие купить по низкой цене наушники TicPods, 1MORE ComfoBuds и Baseus, камеру для видеонаблюдения YI Dome U
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TicPods - беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Характеристики: ANC, Bluetooth 5.1, 400 мАч, IPX5
Цена: $50,49 - https://lite.al/90NGo
Купон магазина $8
POCO X3 Pro
Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, 5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC, IP53, 6/128 Гб
Цена: $225 - https://lite.bz/l-wmX
1MORE ComfoBuds - беспроводные наушники
Характеристики: ESS3001T, Bluetooth 5.0, AAC, 410 мАч, IPX5
Цена: $32 - https://lite.al/Qca-xf
Купон магазина $2
YI Dome U - камера для видеонаблюдения
Характеристики: Security 2K, угол обзора 350°, 1080 P (Full-HD), сохранение в "Облаке"
Версия: 3MP VERSION
Цена: $26 - https://lite.al/Xqn3V5
Промокод "5PKACOJXVBSF" + скидка в корзине $2
Baseus TWS - беспроводные наушники
Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400 мАч, IP55
Цена: $22,99 - https://lite.al/3Q8_s
Промокод "RUMUSIC88"
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