Скидки дня: Power Bank ALLPOWERS, колонка Microlab и кабель YKZ
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Внешний аккумулятор ALLPOWERS
Характеристики: S6000, 30000 мАч, 2хUSB, LCD-дисплей, фонарик
Цена: $10,37 - https://lite.al/ApZ5Jl
Портативная колонка Microlab
Характеристики: D21, Bluetooth 4.0, 7W, аккум. 1200 мАч
Предложение для РФ
Цена: 666 руб - https://lite.al/LMcJIO
Промокод "BEEACS"
Кабель для быстрой зарядки и передачи данных YKZ
Характеристики: QC3.0, 18W, 1m
Версия: USB-A→MicroUSB - $1,13
Версия: USB-A→Type-C - $1,24
Версия: USB-A→Lighting - $1,30
Купон магазина $2
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