Скидки дня: Power Bank ALLPOWERS, колонка Microlab и кабель YKZ

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Распродажа товаров по сниженной цене

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Внешний аккумулятор ALLPOWERS

Характеристики: S6000, 30000 мАч, 2хUSB, LCD-дисплей, фонарик

Цена: $10,37 - https://lite.al/ApZ5Jl

Портативная колонка Microlab

Характеристики: D21, Bluetooth 4.0, 7W, аккум. 1200 мАч

Предложение для РФ

Цена: 666 руб - https://lite.al/LMcJIO

Промокод "BEEACS"

Кабель для быстрой зарядки и передачи данных YKZ

Характеристики: QC3.0, 18W, 1m

Версия: USB-A→MicroUSB - $1,13

Версия: USB-A→Type-C - $1,24

Версия: USB-A→Lighting - $1,30

Купон магазина $2

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