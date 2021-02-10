Скидки дня: Realme 7 5G, наушники Bluedio H2 и Baseus TWS
Realme 7 5G, наушники Bluedio H2 и Baseus TWS предлагают по меньшей цене
Начало лето, у школьников каникулы и стартовал чемпионат Европы по футболу. Чем не повод организовывать какие-то распродажи и акции? Сейчас интернет-магазины взялись призывать нас хорошо отдохнуть и приятно провести время и, конечно же, без гаджетов тут не обойтись. Одна проблема — действительно стоящих и позволяющих сэкономить не так уж и много.
Мы пытаемся отыскать наиболее выгодные предложения, о которых вы можете узнать на нашем информационно-справочном Telegram-канале Andro price. По большей части там аккумулируются скидки на электронику, но встречаются акции и на другие товары. В ходу предложения с промокодами, позволяющие экономить. Перейдем к трем наиболее интересным предложениям, которые мы обнаружили сегодня.
Bluedio - беспроводные/проводные наушники с активным шумоподавлением
Характеристики: H2, драйверы 57мм, ANC, Bluetooth 5.0/jack 3.5mm, автономность 40ч
Цена: $29,80 - https://lite.al/Pkm5B
Промокод "UQV1KGYPCJF1"
Realme 7 5G
Характеристики: Dimensity 800U, 6.53" 120Гц, 5000 мАч, быстрая зарядка 30W, NFC, 6/128 Гб
Цена: 190,57 - https://lite.al/TppjD
Купон магазина $66
Baseus TWS - беспроводные наушники
Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400 мАч, IP55
Цена: $18,99 - https://lite.al/3Q8_s
Купон магазина $8 + промокод "BASEUSJUN2"
Комментарии