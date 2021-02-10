Скидки дня: Realme 7 5G, наушники Bluedio H2 и Baseus TWS

357

Realme 7 5G, наушники Bluedio H2 и Baseus TWS предлагают по меньшей цене

Начало лето, у школьников каникулы и стартовал чемпионат Европы по футболу. Чем не повод организовывать какие-то распродажи и акции? Сейчас интернет-магазины взялись призывать нас хорошо отдохнуть и приятно провести время и, конечно же, без гаджетов тут не обойтись. Одна проблема — действительно стоящих и позволяющих сэкономить не так уж и много.

Мы пытаемся отыскать наиболее выгодные предложения, о которых вы можете узнать на нашем информационно-справочном Telegram-канале Andro price. По большей части там аккумулируются скидки на электронику, но встречаются акции и на другие товары. В ходу предложения с промокодами, позволяющие экономить. Перейдем к трем наиболее интересным предложениям, которые мы обнаружили сегодня.

Bluedio - беспроводные/проводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: H2, драйверы 57мм, ANC, Bluetooth 5.0/jack 3.5mm, автономность 40ч

Цена: $29,80 - https://lite.al/Pkm5B

Промокод "UQV1KGYPCJF1"

Realme 7 5G

Характеристики: Dimensity 800U, 6.53" 120Гц, 5000 мАч, быстрая зарядка 30W, NFC, 6/128 Гб

Цена: 190,57 - https://lite.al/TppjD

Купон магазина $66

Baseus TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Encok W05, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. бокса 400 мАч, IP55

Цена: $18,99 - https://lite.al/3Q8_s

Купон магазина $8 + промокод "BASEUSJUN2"