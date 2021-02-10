Скидки дня: Redmi Note 9, наушники Xiaomi Air2 SE и FLOVEME
Не пропусти шанс купить Redmi Note 9, наушники Xiaomi Air2 SE и FLOVEME Mini по меньшей цене
Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.
Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.
FLOVEME Mini TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом
Характеристики: 190628WQ, Apt-X, Bluetooth 5.0, аккум. 700мАч, микрофон, IPX4
Цена: $10,07 - https://lite.al/iWRU80
Купон магазина $2
Redmi Note 9
Характеристики: Helio G85, дисплей 6.53" FHD+, аккум. 5020 мАч, 3/64 Гб, NFC
Предложение для РФ
Цена: $125,15 - https://lite.al/XRFFR
Промокод "P3XCNVAQ"
Xiaomi Air2 SE
Характеристики: TWSEJ04WM, Bluetooth 5.0, драйверы 14.2 мм, микрофон
Цена: $18,88 - https://lite.bz/uTImW4
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