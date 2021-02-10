Скидки дня: Redmi Note 9, наушники Xiaomi Air2 SE и FLOVEME

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Не пропусти шанс купить Redmi Note 9, наушники Xiaomi Air2 SE и ﻿﻿FLOVEME Mini ﻿﻿по меньшей цене

Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.

Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.

FLOVEME Mini ﻿TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом

Характеристики: 190628WQ, Apt-X, Bluetooth 5.0, аккум. 700мАч, микрофон, IPX4

Цена: $10,07 - https://lite.al/iWRU80

Купон магазина $2

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Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, дисплей 6.53" FHD+, аккум. 5020 мАч, 3/64 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: $125,15 - https://lite.al/XRFFR

Промокод "P3XCNVAQ"

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Xiaomi Air2 SE

Характеристики: TWSEJ04WM, Bluetooth 5.0, драйверы 14.2 мм, микрофон

Цена: $18,88 - https://lite.bz/uTImW4

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