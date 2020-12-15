Скидки дня: Xiaomi Redmi Watch, SSD Western Digital и кабель Vention

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Купить выгодно Xiaomi Redmi Watch, SSD Western Digital и кабель Vention

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Xiaomi Redmi Watch

Характеристики: REDMIWT01, Android Wear, 1.4" HD, ПЗУ 32Gb, Bluetooth 5.0, аккум. 230 мАч, 5ATM, китайская версия

Предложение для РФ

Цена: $45,99 - https://lite.al/EyJuB

Промокод "LR66LHBQL9QN"

SSD Western Digital

Характеристики: WDS100T3X0C, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe, память 3D NAND, скорость чтения 3470 МБ/с, 1 ТБ

Предложение для РФ

Цена: 12 996 руб - https://lite.bz/QYsrPH

Промокод "GAME2020"

Кабель для быстрой зарядки и передачи данных Vention

Модель: QC3.0/2.0, USB-A→Type-C, 0,25 м

Цена: $0,35 - https://lite.bz/MkUK4

Купон магазина $1.00