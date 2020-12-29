Скидки на OnePlus Nord N10 5G, Realme 7 Pro и монитор Acer

663

Низкая цена на OnePlus Nord N10 5G, Realme 7 Pro и монитор Acer

Так сложилось, что нередко для покупки какой-то вещи нам нужен повод. То ли гаджет вышел из строя, то ли на горизонте маячит какой-то праздник и есть желание сделать подарок себе или своим близким. Новый год или Рождество — отличный повод подарить себе смартфон и что-то из электроники. А еще подарок может быть с выгодой для собственного бюджета, когда есть возможность приобрести его со скидкой. Лови очередную порцию рекомендаций, где есть интересные товары по сниженной цене.

OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6,49" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $257,65 - https://lite.al/OVaETq

Промокод "ITOGI800" + купон магазина $30

Realme 7 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, дисплей 6.4" AMOLED, камера 64 Мп Sony IMX682, 4500 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $241,71 - https://lite.al/pp1BD

Промокод "ITOGI1500"

Монитор ACER

Характеристики: Nitro VG240Y, 23.8" IPS, 75Hz, яркость 250 кд/м², угол обзора 178, акустика 4Вт

Предложение для Украины

Цена: 3399 грн - https://lite.al/68mQP