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Складной Huawei Mate Xs 2: характеристики и сроки выхода

22.04.2022 199 0

Форм-фактор будет от первого Mate

Huawei была второй за Samsung компанией, кто представил коммерческий вариант складного смартфона. Первенец Mate X произвел впечатление своей стильной внешностью и тем, что компания рискнула установить гибкую матрицу на внешней стороне. Правда, потом оказалось, что такое решение непрактичное и недолговечное. Впоследствии компания приняла на вооружение «фолдподобный» дизайн, где гибкая матрица находится на внутренней стороне корпуса.

 

Несмотря на тяжелое положение на рынке и отсутствие доступа к ряду продвинутых технологий, от идеи выпуска складных смартфонов Huawei не отказалась. На подходе Huawei Mate Xs 2 и сегодня была названа дата его выхода. Компания опубликовала тизер, который возвещает о том, что релиз состоится 28 апреля. При этом компания интригует слоганом «лицо, которое стоит увидеть».

 

Складной Huawei Mate Xs 2: характеристики и сроки выхода – фото 1

 

Судя по изображению на тизере, в Huawei Mate Xs 2 компания вернется к идее смартфона с гибкой матрицей на внешней стороне. Фишкой устройства должен стать легкий и тонкий корпус, а также складка на дисплее обещает быть минимально видна. Ожидается, что питать аппарат станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и в качестве аппаратной основы предложат Kirin 9000. Да, поговаривают, что компания приберегла партию фирменных процессоров для складного смартфона.

 

Доступен Huawei Mate Xs 2 будет только на рынке Китая и программной платформой выступит собственная операционная система HarmonyOS. Чем еще сможет удивить производитель в новинке, сведений нет.

 

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Источник: gizmochina

Huawei Mate Xs 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2022

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Складной Huawei Mate Xs 2: характеристики и сроки выхода