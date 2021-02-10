Складные Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 предложат фичу, которой нет у ряда обычных флагманов

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Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут защищены от влаги

На рынке смартфонов есть такое явление, как складные мобильники. Их немного и основную массу составили представители от Samsung. Южнокорейский гигант активно развивает направление складных смартфонов, и 11 августа представит уже третье поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В числе улучшений — защита от воды.

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Сетевые источники сообщают, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 станут первыми складными мобильниками, которые получат защиту от воды IPХ8. Это означает, что несмотря на наличие механических и подвижных деталей, компании удалось обеспечить максимально возможный уровень защиты от влаги. Обращает на себя внимание то, что говорить о полной герметичности не приходится. Все же аппарат не готов предложить высокий уровень защиты от пыли и мелких частиц.

О Galaxy Z Fold 3 известно то, что он удостоится гибкой 7,5-дюймовой матрицы и дополнительного экрана на внешней стороне диагональю 6,23 дюйма. Будет чип Snapdragon 888, до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержка стилуса и поддержка технологий быстрой и беспроводной зарядки.

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Что касается Galaxy Z Flip 3, то он получит аналогичный чип, гибкий дисплей диагональю 6,7 дюйма и небольшой дополнительный 1,9-дюймовый экран. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей, и основная камера получит два датчика изображения.

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Источник: twitter