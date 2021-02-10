Samsung прокачает одну из важных функций в Galaxy S22

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Серию Samsung Galaxy S22 можно будет заряжать на той же мощности, что и OnePlus 9

Емкость батареи в большинстве смартфонов максимально возможная с учетом толщины корпуса и современных технологий. И тут ряд компаний обыгрывают недостаток миллиампер так, чтобы можно было зарядить батарею очень быстро. Поэтому целый ряд производителей охотно наращивают скорость зарядки, чего не скажешь о Samsung. И вот пришла обнадеживающая новость, что флагманы серии Samsung Galaxy S22 можно будет заряжать еще быстрее.

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В частности, речь идет о том, что компания сейчас тестирует быструю зарядку на 65 Вт и она предназначается для будущих флагманов. Причем речь идет обо всех трех моделях, которые станут частью семейства Galaxy S22. Если озвученное осуществится, то это будет ощутимый шаг вперед по сравнению с тем, что в большинстве своем ее аппараты поддерживают зарядку на 25 Вт и за редким исключением — 45 Вт.

Samsung в деле быстрой зарядки в роли догоняющей. На рынке уже немало устройств, которые предлагают скорость зарядки от 65 Вт, и на полную зарядку уходит около получаса или даже меньше. Для сравнения, на полную зарядку Galaxy Note 20 Ultra требуется более 70 минут.

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Но не стоит забывать, что быстрая зарядка увеличивает износ батарейки. Поэтому Samsung стоит позаботиться о том, чтобы уменьшить риск быстрой деградации аккумулятора и обеспечить максимальный уровень безопасности.

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Источник: androidauthority