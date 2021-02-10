Скоро в продаже? Samsung Galaxy M55 и F55 с улучшенной камерой засветились в базах регуляторов

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НОВЫЕ МОДЕЛИ НА ПОДХОДЕ

Компания Samsung готовится пополнить линейку своих смартфонов двумя новыми моделями – Galaxy M55 и Galaxy F55. Согласно появившейся информации, эти гаджеты получат улучшенные камеры и другие обновления.

Galaxy M55 и F55 появились в базах данных разных регуляторов, что указывает на приближение их выхода на рынок. Ожидается, что эти модели будут представлены через несколько недель после анонса флагманской линейки Galaxy S24.

По предварительной информации, Galaxy M55 и F55 получат улучшенные основные камеры до уровня IMX 766, хотя макрообъективы останутся 5 Мп, как и в предыдущих моделях этих серий. Также обновления коснутся процессоров – скорее всего, это будет новый Exynos 1480.

В целом ожидается, что Galaxy M55 и F55 станут достойными обновлениями предыдущих моделей благодаря лучшим камерам, производительности и дизайну. Более подробная информация о смартфонах должна появиться в ближайшее время.

Источник - gizmochina