Слили ключевые характеристики OnePlus 9R

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OnePlus 9R предложит 120-герцовый экран, чип Snapdragon 870 и зарядку на 65 Вт

Сегодня в армии смартфонов холдинга BBK Electronics случится пополнение. Состоится премьера OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R. И если характеристики первых двух смартфонов уже не раз становились объектом слухов и утечек, то с подробностями о OnePlus 9R не было избытка в информации. И вот за пару часов до релиза на сайте Amazon India были найдены сведения о смартфоне.

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По информации онлайн-площадки смартфон получил плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц. В правом верхнем углу экрана будет круглое отверстие под фронталку. Под капотом OnePlus 9R стоит платформа Snapdragon 870 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. В комплект поставки будет входить зарядный адаптер.

На тыльной стороне предложат четырехмодульную камеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48-мегапикселей, предложат сверхширик на 16 Мп Sony IMX481, макродатчик на 5 Мп и монохромный сенсор на 2 Мп. Оперативной памяти в OnePlus 9R будет 8/12 Гб, а постоянной 128/256 Гб. По прогнозам за смартфон в версии с 8/128 Гб памяти запросят $553, а за топовую модификацию с 12/256 Гб придется отдать $608.

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Источник: twitter