Что по ценам на OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R

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В сеть слили прайс на семейство OnePlus 9: недешево

Всего несколько часов нас отделяет от презентации семейства OnePlus 9. О самих флагманах известно многое, а вот характеристики OnePlus 9R удается хранить в секрете. Но все же наиболее животрепещущий аспект, который волнует фанатов компании — сколько будут стоить новинки? И предварительный ответ уже есть.

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В сеть слили прайс на все новинки. Так, по информации источника OnePlus 9 в своей младшей модификации будет предлагать 8/128 Гб, и его покупка в Индии обойдется в $691. Вариант же с 8/256 Гб оценили в $760. Для тех, кто рассчитывает приобрести главный флагман компании, стоит быть готовым отдать $898 за версию с 8/128 Гб и $967 за модификацию с 12/256 Гб памяти. «Бюджетный» флагман OnePlus 9R может оказаться отнюдь недешевым. Его обещают предлагать в двух версиях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $553 и $608 соответственно.

В сравнении со стоимостью серии OnePlus 8, компания может сохранить уровень цен на прежнем уровне и пользователям даже удастся немного «сэкономить». Напомним, что ценник на OnePlus 8 стартовал с отметки $699, а OnePlus 8 Pro — $899.

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Нам остается только дождаться релиза, чтобы точно понять, сбудется ли прогноз инсайдеров или нет. А также мы будем точно знать, какими на этот раз получились главные китайские Android-флагманы.

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Источник: twitter