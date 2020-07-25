Слух: Apple покажет новые iPhone и кучу другой продукции 8 сентября

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Мы все ближе и ближе подходим к осеннему сезону. Для любителей устройств на Android ничего особенно не меняется – смартфоны и так выпускаются в течение всего года. А вот для фанатов «Яблочной компании» осень – самое любимое время года. Ведь именно осенью их обожаемый бренд проводит свои ежегодные крупные презентации.

Чем ближе сентябрь, тем больше слухов. Так, один инсайдер под ником iHacktu в своем Твиттер-аккаунте утверждает, что мероприятие Apple пройдет 8 сентября, а последующая презентация iPad Pro, новых MacBook и MacBook Pro состоится 27 октября. Даты презентаций похожи на привычные для Apple, а сам iHacktu зачастую давал довольно точные прогнозы.

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Интереснее всего, что, по словам iHacktu, Apple может представить свою версию Google Glass – устройство дополненной реальности. Еще в 2019 году известный аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что первая версия Apple Glass появится в 2020 году. Другой инсайдер, Джон Проссер, это подтвердил.

Ожидается, что Apple выпустит четыре новые модели в линейке iPhone 12. Ожидается появление 5,4-дюймового iPhone 12 по более низкой цене, 6,1-дюймового iPhone 12 Plus, 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и 6,8-дюймового iPhone 12 Pro Max. Все четыре модели будут оснащены OLED-дисплеями и возможностью подключения к 5G-сетям. По слухам, модели более «бюджетного» сегмента оснащены двойной камерой и 4 ГБ оперативной памяти, в то время как модели Pro могут вмещать в себя основные блоки камер на три объектива, дисплеем с частотой 120 Гц и 6 ГБ оперативной памяти.

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Новая модель Apple Watch Series 6 отличается улучшенной влагозащитой, увеличенным уровнем автономности и другими улучшениями. Касаемо новых iPad в Сети не так много информации, особенно если мы говорим о моделях начального и среднего уровня, хотя в прошлых утечках сообщалось, что Apple представит новый 10,8-дюймовый iPad Air, также обновленные мини-варианты iPad.

Это и многое другое должны представить совсем скоро. Но сейчас даже интереснее узнать, будет ли прав инсайдер.

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Источник: PhoneArena.com