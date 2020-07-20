Смарт-часы Haylou Solar, Honor 9X и селфи-палка от Xiaomi доступны со скидками

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Флеш-распродажи и временные скидки — это неожиданные и скоротечные распродажи какого-либо товара. Как правило, длятся они короткое время, а скидки на товары могут быть существенными. Если повезет натолкнуться на такую распродажу, можно получить возможность приобрести хорошие товары по очень привлекательной цене.

Единственная сложность — знать о такой акции или распродаже. Такие факторы как ограниченное время и наличие небольшой партии акционного товара, являются дополнительными стимулами, которые подталкивают к активным действиям. Чтобы не пропустить распродажу или акционную скидку, рекомендуем стать участником Telegram-канала Andro price и получать ежедневные рассылки о том, где и на что снижены цены. Ниже представлены актуальные скидки сегодняшнего дня, которые удалось найти на просторах интернет-магазинов.

Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 340 мАч, IP68

Цена: $27,99 - https://lite.al/UTd8yP

Промокод "DHWatch6"

Смартфон Honor 9X

Характеристики: Kirin 710F, 6.59" FHD+, 4000мАч, 4/128 Гб, цвет синий

Предложение для РФ

Цена: $140,93 - https://lite.bz/NqPSb

Промокод "ALIPLUS1200"

Селфи-палка Xiaomi

Характеристики: Bluetooth 3.0, аккум 60мАч, пульт ДУ

Цена RU $16,16 /Цена UA $16,66 - https://lite.bz/qvsswf

Промокод "BGXMBS02"