Смарт-часы Oppo Watch: eSIM, функция ЭКГ и быстрая зарядка

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Помимо флагманов Find X2 и Find X2 Pro сегодня компания Oppo представила свои первые умные часы. Мудрить с названием не стали, и они получили имя Watch. Новинка — это как Apple Watch, но только дешевле и с фирменной оболочкой ColorWatch на базе Android. Новые смарт-часы внешне практически копия «яблочных» умных часов, а добавляют сходства сменные ремешки и черный фон интерфейса.

Oppo Watch — это 46-миллиметровые часы, обладающие алюминиевой рамой толщиной 4,5 мм и изогнутым стеклом, прикрывающим AMOLED-дисплей диагональю 1,91 дюйм и разрешением 473х402 точки. Есть версия 41-мм, которая предлагает 1,6-дюймовый AMOLED‑экран разрешением 320х320 пикселей и стальной корпус, а старшая версия 46-мм доступна в корпусе из нержавеющей стали или керамики. Смарт-часы получили герметичное исполнение и переживут погружение в воду на глубину до 50 метров.

В основе устройства лежит чип Snapdragon Wear 2500 и сопроцессор Apollo 3, имеется 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Для подключения к мобильной сети предложили eSIM. Питает 41-мм версию батарейка на 300 мАч, тогда как у 46-мм вариации ее емкость увеличена до 430 мАч. Заявлена поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS и NFC, а также быстрой зарядки Watch VOOC, которая за полчаса восполнит ресурс батарейки на 50%.

Часы могут отслеживать физическую активность, оповещать о звонках и уведомлениях, замерять пульс и электрокардиограмму, а также отслеживать качество сна. Оценили Oppo Watch в $216 за младшую 41-мм версию, а покупка 46-мм версии обойдется в $288 или $360 в зависимости от материалов корпуса.

Источник: toutiao.com