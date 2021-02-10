Смартфон без дисплея Humane Ai Pin: подробности чипа, дизайна и ШИ внутри

115

Инновационное устройство или дорогая игрушка?

Стартап Humane, анонсировавший в апреле этого года необычный смартфон без дисплея, снова напомнил о своем устройстве. Компания опубликовала тизер с изображением будущей новинки во тьме, а также рассказала о его особенностях.

Гаджет получил название Humane Ai Pin и рекламируется под слоганом «Возьми ИИ с собой куда угодно». Интересно, что в начале разработки никто не говорил, что искусственный интеллект будет являться основной фишкой устройства. Ранее соучредитель стартапа Имран Чаудри показал работу прототипа на сцене конференции TED.

Характеристики Ai Pin неизвестны, но компания на своем сайте очень кичится плодотворным сотрудничеством с Qualcomm. Утверждается, что устройство получит "передовую платформу Snapdragon". Какую именно передовую не уточняется, потому что новый Snapdragon 4 Gen 2 в теории тоже можно назвать передовым, но не самым мощным.

Устройство крепится к нагрудному карману, управляется голосом и проецирует изображение на ладонь пользователя. На способ крепления намекает название гаджета (Pin переводится с английского как «шпилька»).

Дата релиза устройства пока не объявлена, но, по словам компании, это произойдет в этом году. Если вас заинтересовал этот гаджет – вы можете следить за выпуском с помощью письма ожидания на сайте компании .

Читать также: Первые шпионские живые фото Samsung Galaxy Z Fold 5 и сравнение с Fold 4

Источник: hu.ma.ne