Смартфон и Powerbank Nothing: когда ждать

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Нас ориентируют на начало следующего года

Буквально вчера по сети разнеслась весть, что стартап, созданный Карлом Пеем, собирается выпустить свой смартфон. Сделать такое предположение позволил тот факт, что Nothing и Qualcomm заключили партнерское соглашение. Один из топ-менеджеров чипмейкера заявил о том, что они помогут Nothing создавать свою экосистему из разнообразных продуктов и тут пригодятся мобильные 5G-платформы.

Такая коллаборация может означать только то, что Карл Пей со своим новым брендом Nothing собирается выйти на рынок смартфонов. При этом не было сказано ничего, чтобы могло хотя бы намекнуть на то, когда это может произойти. Есть лишь уверенность, что первый смартфон компании точно будет построен на базе чипа Snapdragon.

Но то, о чем не рассказала компания, поведали инсайдеры. Известный сетевой информатор Мукул Шарма заявил, что первый смартфон Nothing дебютирует в начале 2022 года. Помимо собственно мобильного устройства, компания также планирует представить фирменный внешний аккумулятор, который может именоваться power (1).

Нам остается только ждать больше информации о новом смартфоне Nothing. Почти наверняка мы больше услышим о новинке. И слухи, скорее всего, будут контролируемыми, ведь компании нужно подогревать интерес к новинке.

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Источник: 91mobiles