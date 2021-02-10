Берегитесь конкуренты! Nothing может стать новой OnePlus

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Стартап Карла Пея готовится создать свой 5G-смартфон

Год назад Карл Пей покинул OnePlus и отправился в самостоятельное плавание. Он создал стартап Nothing и многие тогда начали ломать голову, на чем он будет специализироваться. Естественно, что были предположения, что выпуск смартфона входит в планы Карла Пея, но начать свой путь на рынок с новым детищем он решил с выпуска наушников Nothing Ear (1).

В одном из своих интервью бывший сооснователь OnePlus намекнул, что вновь созданная компания займется аудиопродукцией. Но, возможно, идею с выпуском собственного смартфона под новым брендом он вынашивает уже давно. Надежду на такое развитие событий внушает тот факт, что на официальном сайте Nothing появилось сообщение, что компания заключила партнерское соглашение с чипмейкером Qualcomm.

В своем пресс-релизе компания заявляет о «сотрудничестве с платформой Snapdragon для создания технологических продуктов будущего». Кроме того, компании удалось привлечь еще 50 млн инвестиций, которые пойдут на исследования и разработку новых продуктов в рамках экосистемы.

«Мы рады помочь Nothing воплотить в жизнь долгожданную экосистему технологических продуктов», - заявил Энрико Сальватори, старший вице-президент и президент Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc. «Объединив мощь и эффективность мобильных платформ Snapdragon с возможностью подключения к сети 5G для множества различных категорий устройств, мы способствуем разработке инновационных продуктов, которые призваны приносить пользу потребителям и предоставлять более богатые и захватывающие возможности».

Совершенно очевидно, что Nothing взяла курс на создание собственной экосистемы, где найдется место разным устройствам. Упоминание мобильных платформ Snapdragon с поддержкой 5G не оставляет сомнений, что стартап намерен вывести в будущем на рынок 5G-смартфон. Возможно, привлеченные инвестиции как раз и пригодятся в деле создания мобильного устройства. Что ж, похоже, нас ждет зарождение нового бренда на небосклоне смартфоностроения. Пожелаем ему удачи!

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Источник: nothing