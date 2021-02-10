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Смартфон с Dimensity 8000 не за горами

13.01.2022 694 0

А вот кто первым выпустит смартфон с ним на борту, ясности нет

Вскоре Dimensity 9000 предстоит побороться за лидерство с прочими флагманскими платформами из мира Android. Удастся ли ему дать отпор конкурентам и даже превзойти их, вопрос остается открытым. В субфлагманском же сегменте в борьбу вступит чипсет Dimensity 8000, которому еще только предстоит выйти.

 

Когда MediaTek устроит презентацию новому процессору достоверно неизвестно. Но вот со временем появления смартфона с Dimensity 8000 появилась определенная ясность. За предсказания взялся известный сетевой информатор Digital Chat Station. Он опубликовал характеристики неизвестного смартфона, среди которых упоминается чипсет Dimensity 8000.

 

Смартфон с Dimensity 8000 не за горами – фото 1

 

Новая модель должна предложить экран диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, селфи-модуль на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп. По словам источника, ценник на смартфон должен быть в районе $315 и представят его после Праздника Весны. Возможно, речь идет о Redmi K50 или Realme GT Neo 3, которые называли в числе первых претендентов на обладание Dimensity 8000.

 

В этом году Китайский Новый год или Праздник Весны наступит 1 февраля, а празднества, посвященные ему, продлятся до 15 февраля. А это означает, что гаджет с Dimensity 8000 должны представить на ранее второй половины февраля.

 

По имеющимся сведениям, новый процессор от MediaTek создан с применением норм 5-нанометрового техпроцесса и состоит из двух кластеров ядер, где первый отведен под 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A78, а другой занят квартетом энергоэффективных ядер Cortex-A55. По слухам, в AnTuTu чипсет Dimеnsity 8000 выдает результат около 750 тысяч баллов и это больше того, что можно «выжать» из Snapdragon 870.

 

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Источник: mydrivers

Dimensity 8000
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2022

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