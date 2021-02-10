Смартфон с Dimensity 8000 не за горами

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А вот кто первым выпустит смартфон с ним на борту, ясности нет

Вскоре Dimensity 9000 предстоит побороться за лидерство с прочими флагманскими платформами из мира Android. Удастся ли ему дать отпор конкурентам и даже превзойти их, вопрос остается открытым. В субфлагманском же сегменте в борьбу вступит чипсет Dimensity 8000, которому еще только предстоит выйти.

Когда MediaTek устроит презентацию новому процессору достоверно неизвестно. Но вот со временем появления смартфона с Dimensity 8000 появилась определенная ясность. За предсказания взялся известный сетевой информатор Digital Chat Station. Он опубликовал характеристики неизвестного смартфона, среди которых упоминается чипсет Dimensity 8000.

Новая модель должна предложить экран диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, селфи-модуль на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп. По словам источника, ценник на смартфон должен быть в районе $315 и представят его после Праздника Весны. Возможно, речь идет о Redmi K50 или Realme GT Neo 3, которые называли в числе первых претендентов на обладание Dimensity 8000.

В этом году Китайский Новый год или Праздник Весны наступит 1 февраля, а празднества, посвященные ему, продлятся до 15 февраля. А это означает, что гаджет с Dimensity 8000 должны представить на ранее второй половины февраля.

По имеющимся сведениям, новый процессор от MediaTek создан с применением норм 5-нанометрового техпроцесса и состоит из двух кластеров ядер, где первый отведен под 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A78, а другой занят квартетом энергоэффективных ядер Cortex-A55. По слухам, в AnTuTu чипсет Dimеnsity 8000 выдает результат около 750 тысяч баллов и это больше того, что можно «выжать» из Snapdragon 870.

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Источник: mydrivers