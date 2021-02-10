"Смартфон со съемным аккумулятором в 2022? Почему бы и нет!" ©Samsung

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﻿ При этом девайс получит защиту от воды и пыли

Когда-то практически все смартфоны имели съемный аккумулятор. Но со временем многие производители начали отказываться от подобной конструкции, мотивируя это тем, что монолитная конструкция смартфона делает его более тонким и лёгким, а также минимизирует повреждения аккумулятора. И сейчас подобное решение можно встретить разве что в китайских ноунейм-бюджетниках, или же в непопулярных смартфонах, созданных с оглядкой на экологию, типа Firephone.





Но сейчас, благодаря ресурсу Sammobile, в сети появился файл инструкции для будущего защищённого Galaxy Xcover 6 Pro, который показывает, что новинка получит съемные заднюю крышку и аккумулятор. Продиктовано ли такое решение небольшой ёмкостью батарейки, предвидя покупку дополнительного сменного аккумулятора, или чем-то ещё, остается загадкой. Это весьма странное решение, особенно если учесть тот факт, что Galaxy Xcover 6 Pro должен получить защиту от воды и пыли, и монолитный корпус тут был бы как нельзя кстати. Правда, справедливости ради стоит отметить, что первые защищённые смартфоны, такие как Motorola Defy также предлагали защищённый корпус и имели при этом съемные аккумуляторы.

Больше подробностей о Galaxy Xcover 6 Pro вы можете прочитать здесь.

Источник: Android headlines.