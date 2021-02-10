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  • "Смартфон со съемным аккумулятором в 2022? Почему бы и нет!" ©Samsung

"Смартфон со съемным аккумулятором в 2022? Почему бы и нет!" ©Samsung

28.06.2022 533 1

﻿ При этом девайс получит защиту от воды и пыли

 

 Когда-то практически все смартфоны имели съемный аккумулятор. Но со временем многие производители начали отказываться от подобной конструкции, мотивируя это тем, что монолитная конструкция смартфона делает его более тонким и лёгким, а также минимизирует повреждения аккумулятора. И сейчас подобное решение можно встретить разве что в китайских ноунейм-бюджетниках, или же в непопулярных смартфонах, созданных с оглядкой на экологию, типа Firephone.

 

Инструкция для Galaxy XCover 6 Pro

Инструкция для Galaxy XCover 6 Pro

Инструкция для Galaxy XCover 6 Pro

Инструкция для Galaxy XCover 6 Pro

 

 Но сейчас, благодаря ресурсу Sammobile, в сети появился файл инструкции для будущего защищённого Galaxy Xcover 6 Pro, который показывает, что новинка получит съемные заднюю крышку и аккумулятор. Продиктовано ли такое решение небольшой ёмкостью батарейки, предвидя покупку дополнительного сменного аккумулятора, или чем-то ещё, остается загадкой. Это весьма странное решение, особенно если учесть тот факт, что Galaxy Xcover 6 Pro должен получить защиту от воды и пыли, и монолитный корпус тут был бы как нельзя кстати. Правда, справедливости ради стоит отметить, что первые защищённые смартфоны, такие как Motorola Defy также предлагали защищённый корпус и имели при этом съемные аккумуляторы.

 

Больше подробностей о Galaxy Xcover 6 Pro вы можете прочитать здесь.

 

Источник: Android headlines.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 28.06.2022

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
Сашко 0
Редакція, в україномовній версії сайту у багатьох статей на головній сторінці відсутні заголовки. Наприклад, у цієї його немає
28.06.2022 20:48
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"Смартфон со съемным аккумулятором в 2022? Почему бы и нет!" ©Samsung