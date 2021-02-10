Смартфон-свиток существует, но только как красивый концепт

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Показали концепт смартфона со сворачивающимся гибким дисплеем

Huawei, Motorola и Samsung уже научились гнуть смартфоны и выпустили на рынок складные устройства. В числе перспективных идей на будущее — предлагать растягивающиеся или сворачивающиеся дисплеи. Именно в этом направлении думает и тайваньская компании Compal, которая показала концепт необычного смартфона-свитка Scroll.

По задумке создателей, смартфон выполнен в форме цилиндра или тубуса, внутри которого прячется гибкий дисплей. Если его развернуть, то его диагональ может максимально составить 10 дюймов и такой параметр характерен для планшета. Можно растянуть матрицу и частично, чтобы активировать режим смартфона, позволяющий работать с ним одной рукой.

А для того, чтобы свести количество сворачиваний/развертываний до минимума, на внешней стороне устройства имеется вспомогательный экран небольшого размера, позволяющий просматривать различную информацию, читать сообщения, принимать звонки, управлять плеером и выполнять прочие манипуляции.

Предложили в Scroll и одиночную камеру. Это лишь красивый концепт и фантазия на тему смартфона будущего. Современные технологии еще не достигли того уровня развития, чтобы предложить гибкое «железо» и аккумулятор. Смартфон в таком исполнении мы вряд ли увидим в обозримом будущем, это отдаленная перспектива.

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Источник: liliputing