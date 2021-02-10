Смартфоны OPPO, OnePlus и Realme снова могут записывать вызовы

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OPPO, OnePlus и Realme делают рождественский подарок поклонникам.

Функция записи звонков это отличительная особенность смартфонов на Android. Есть пользователи для которых эта возможность имеет одно из ключевых значений при выборе девайса для ежедневного пользования, особенно как рабочего инструмента. Начиная с Android 9 версии Google запретила запись звонков по умолчанию и многие производители последовали их рекомендациям и начали убирать данный функционал даже со своих фирменных оболочек.





Исключением не стал и концерн BBK. Но для поклонников этого бренда есть хорошая новость, с помощью фирменного приложения можно снова записывать звонки без танцев с бубном. Для этого нужно совершить несколько простых действий и вы снова сможете не искать бумажку и ручку, чтобы записать то, что вам диктует собеседник﻿. Название этого приложения ODialer, он совместим исключительно с OPPO, OnePlus и Realme на базе Android 12 и более новой. Скачать его можно здесь: ODialer в APKMirror и ODialer в Google Play



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Источник:﻿gizmochina





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