Смартфоны Realme 11 5G (от $230) и Realme 11x 5G (от $182) представлены в Индии - AMOLED, 108 Мп, 5000 мА*ч ﻿/ 67 Вт

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﻿Дешевле, чем на тайване

Смартфоны Realme 11 5G и Realme 11x 5G были анонсированы в Индии. Модельный ряд состоит из моделей Realme 11 5G и Realme 11x 5G. Это последние смартфоны компании среднего класса, их цена в Индии меньше, чем на Тайване, поэтому они заслуживают внимания.



Realme 11 5G

Смартфон оснащен 6,72” AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, максимальным уровнем яркости 550 нит и частотой дискретизации соприкосновения 180 Гц. Внутри Realme 11 5G работает процессор MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ внутренней памяти UFS 2.2. Память можно расширить с помощью слота microSD. На смартфоне установлен интерфейс Realme UI 4 на ОС Android 13.

Позади расположена 108 МП основная камера и 2 МП датчик глубины. На передней панели находится 16 МП камера для селфи. Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт. Сбоку установлен сканер отпечатков пальцев. Доступны цвета корпуса Glory Gold и Glory Black.



Realme 11x 5G



Этот телефон - несколько урезана версия базовой модели. Realme 11x 5G также имеет 6,72” дисплей, хотя это IPS, а не AMOLED. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 680 нит и разрешение Full HD+. Смартфон также оснащен процессором Dimensity 6100+, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, но доступен только с 128 ГБ накопителем.



Камера у Realme 11x 5G всего на 64 МП, селфи-камера – 8 МП. Объем аккумулятора сохранился – 5000 мАч, но поддерживает он только зарядку на 33 Вт. Здесь также есть боковой сканер отпечатков, слот microSD и установленный Android 13. Смартфон поставляется в цветах Midnight Black и Purple Dawn.



Доступность и цена



Realme 11 5G поступит в продажу 29 августа, а первый Realme 11x 5G будет доступен 30 августа. На старте Realme предоставляет скидку 1500 рупий ($18) на первый телефон и 1000 рупий ($12) на 11x 5G. Цены и конфигурации следующие:

Realme 11 5G 8GB + 128GB – 18999 INR ($230)

Realme 11 5G 8GB + 256GB – 19999 INR ($242)

Realme 11x 5G 6GB + 128GB – 14999 INR ($182)

Realme 11x 5G 8GB + 128GB – 15999 INR ($194)﻿

Источник: Gizmochina