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Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут?

08.08.2021 112 0

Компании убирают наушники и адаптеры для зарядки из комплекта поставки, приближая беспроводное настоящее

Когда в прошлом году Apple выпустила iPhone 12, убрав из комплекта поставки зарядный адаптер и наушники, многие восприняли это как алчность. В адрес компании посыпались обвинения в том, что никто из производителей не позволял себе так «качественно» вытирать ноги о своих пользователей, как это сделал концерн из Купертино урезанным комплектом поставки.

 

И тут бы другим производителям не повторять этот маневр и показать, что они куда более щедры и чтут интересы пользователей. Но нет. Через короткое время этот же финт провернула Xiaomi с ее Mi 11, а затем к пиру алчности примкнула Samsung с серией Galaxy S21. Так может быть урезанный комплект поставки вскоре станет отраслевым стандартом, заставляя тех, кто покупает новый смартфон еще и докупать комплект аксессуаров?

 

Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут? – фото 1

 

Вспомним, что Apple, объясняя свой шаг, сослалась на необходимость позаботиться о природе. Безусловно, производство любой электроники требует применения полезных ископаемых и приводит к загрязнению окружающей среды, которое происходит в следствии работы фабрик по производству комплектующих. Не стоит списывать со счетов и то, что упаковка стала тоньше, а значит, расходуется меньше бумаги. А еще Apple ратует за уменьшение углеродного следа. Дескать больше коробок с новеньким iPhone можно «затолкать» в грузовой отсек самолета, а значит, количество рейсов сокращается и вместе с этим и меньше вреда наносится природе.

 

Но в сокращение количества электронного мусора и углеродного следа поверили лишь единицы. Многие сошлись во мнении, что в Купертино решили дополнительно подзаработать на аксессуарах. Тем более, что ни Apple ни Samsung ни та же Xiaomi не стали меньше производить адаптеров, а статистику их продаж они бережно охраняют, чтобы потребители не могли увидеть, насколько увеличились продажи аксессуаров. Все это заставляет продолжать говорить о том, что желание подзаработать является одним из мотивов отказа от комплектных аксессуаров, если не основным.

 

Отсутствие адаптеров питания и наушников означает, что единственное, что находится в коробке с iPhone и некоторыми смартфонами Xiaomi и Samsung, - это соединительный кабель. В случае с Apple, конечно, это кабель Lightning, который обладает ограниченной полезностью для других гаджетов. Apple активно сопротивляется давлению, чтобы перейти на использование USB-C, что, пожалуй, является самым сильным аргументом против ее экологической позиции. Фирменные порты вынуждают приобретать проприетарные аксессуары.

 

Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут? – фото 2

 

Можно строить догадки, что Apple скорее уберет все порты из iPhone, чем пойдет на уступки тем, кто желает склонить ее к использованию более универсального разъема USB Type-C. Компания продолжит гнуть свою линию, что беспроводная связь — все что нужно всем.

 

С оглядкой на историю взаимоотношений Samsung и Apple, когда первая несколько раз копировала идеи «яблочной» компании, велика вероятность, что и в этом случае южнокорейский гигант последует за Купертино. Но сделает это избирательно и только в отношении флагманов, а вот более доступные устройства будет по-прежнему комплектовать зарядками и разъемами.

 

Основной двигатель продаж компании — доступные и среднего класса мобильники. Как правило, их приобретают те, кто обладает ограниченным бюджетом на покупку смартфона, а значит, каждый доллар на счету. Перспектива больше тратиться на такой важный аксессуар как блок питания или беспроводную док-станцию, может оттолкнуть потребителей и заставить перейти на аппараты конкурентов, которые за аналогичную цену и функционал имеют побогаче и зарядник идет в комплекте.

 

Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут? – фото 3﻿

 

Прочим ОЕМ-производителям будет сложно массово перейти на рельсы «беззарядного настоящего» и избавиться от портов для зарядки. В последнем случае необходимо будет предложить поддержку беспроводной зарядки, но сегодня технология не безупречна и она так и не стала обыденной и восстребованной.

 

Даже если Apple и Samsung будут настойчиво продвигать идею урезанного комплекта поставки, вероятно, пройдут годы, прежде чем остальная отрасль последует за ними, и полный переход не гарантируется. Наоборот полный комплект поставки может стать конкурентным преимуществом. Например, как это сделали в случае с OnePlus Nord 2, который пошел вопреки появившейся моде на урезанный комплект поставки. В комплект с этой моделью входит не только кабель USB-C и зарядное устройство, но и чехол и защитная пленка для экрана. Во Франции его даже предлагают с проводными наушниками.

 

Еще один немаловажный фактор, который будет предопределять дальнейшее избавление от комплектных аксессуаров и портов — реакция потребителей. Но объективно, негативная реакция только замедлит этот процесс, но, скорее всего, впоследствии отсутствие зарядки не будет восприниматься в штыки. Производители приучат нас к такой реальности и найдут для этого свои аргументы. Остается надеяться, что тогда, когда из коробки со всеми смартфонами исчезнут все аксессуары, беспроводные технологии станут повсеместными и более совершенными.

 

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Источник: androidauthority

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.08.2021

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Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут?