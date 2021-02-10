Смартфоны без портов и зарядных устройств — будущее, к которому нас ведут?

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Компании убирают наушники и адаптеры для зарядки из комплекта поставки, приближая беспроводное настоящее

Когда в прошлом году Apple выпустила iPhone 12, убрав из комплекта поставки зарядный адаптер и наушники, многие восприняли это как алчность. В адрес компании посыпались обвинения в том, что никто из производителей не позволял себе так «качественно» вытирать ноги о своих пользователей, как это сделал концерн из Купертино урезанным комплектом поставки.

И тут бы другим производителям не повторять этот маневр и показать, что они куда более щедры и чтут интересы пользователей. Но нет. Через короткое время этот же финт провернула Xiaomi с ее Mi 11, а затем к пиру алчности примкнула Samsung с серией Galaxy S21. Так может быть урезанный комплект поставки вскоре станет отраслевым стандартом, заставляя тех, кто покупает новый смартфон еще и докупать комплект аксессуаров?

Вспомним, что Apple, объясняя свой шаг, сослалась на необходимость позаботиться о природе. Безусловно, производство любой электроники требует применения полезных ископаемых и приводит к загрязнению окружающей среды, которое происходит в следствии работы фабрик по производству комплектующих. Не стоит списывать со счетов и то, что упаковка стала тоньше, а значит, расходуется меньше бумаги. А еще Apple ратует за уменьшение углеродного следа. Дескать больше коробок с новеньким iPhone можно «затолкать» в грузовой отсек самолета, а значит, количество рейсов сокращается и вместе с этим и меньше вреда наносится природе.

Но в сокращение количества электронного мусора и углеродного следа поверили лишь единицы. Многие сошлись во мнении, что в Купертино решили дополнительно подзаработать на аксессуарах. Тем более, что ни Apple ни Samsung ни та же Xiaomi не стали меньше производить адаптеров, а статистику их продаж они бережно охраняют, чтобы потребители не могли увидеть, насколько увеличились продажи аксессуаров. Все это заставляет продолжать говорить о том, что желание подзаработать является одним из мотивов отказа от комплектных аксессуаров, если не основным.

Отсутствие адаптеров питания и наушников означает, что единственное, что находится в коробке с iPhone и некоторыми смартфонами Xiaomi и Samsung, - это соединительный кабель. В случае с Apple, конечно, это кабель Lightning, который обладает ограниченной полезностью для других гаджетов. Apple активно сопротивляется давлению, чтобы перейти на использование USB-C, что, пожалуй, является самым сильным аргументом против ее экологической позиции. Фирменные порты вынуждают приобретать проприетарные аксессуары.

Можно строить догадки, что Apple скорее уберет все порты из iPhone, чем пойдет на уступки тем, кто желает склонить ее к использованию более универсального разъема USB Type-C. Компания продолжит гнуть свою линию, что беспроводная связь — все что нужно всем.

С оглядкой на историю взаимоотношений Samsung и Apple, когда первая несколько раз копировала идеи «яблочной» компании, велика вероятность, что и в этом случае южнокорейский гигант последует за Купертино. Но сделает это избирательно и только в отношении флагманов, а вот более доступные устройства будет по-прежнему комплектовать зарядками и разъемами.

Основной двигатель продаж компании — доступные и среднего класса мобильники. Как правило, их приобретают те, кто обладает ограниченным бюджетом на покупку смартфона, а значит, каждый доллар на счету. Перспектива больше тратиться на такой важный аксессуар как блок питания или беспроводную док-станцию, может оттолкнуть потребителей и заставить перейти на аппараты конкурентов, которые за аналогичную цену и функционал имеют побогаче и зарядник идет в комплекте.

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Прочим ОЕМ-производителям будет сложно массово перейти на рельсы «беззарядного настоящего» и избавиться от портов для зарядки. В последнем случае необходимо будет предложить поддержку беспроводной зарядки, но сегодня технология не безупречна и она так и не стала обыденной и восстребованной.

Даже если Apple и Samsung будут настойчиво продвигать идею урезанного комплекта поставки, вероятно, пройдут годы, прежде чем остальная отрасль последует за ними, и полный переход не гарантируется. Наоборот полный комплект поставки может стать конкурентным преимуществом. Например, как это сделали в случае с OnePlus Nord 2, который пошел вопреки появившейся моде на урезанный комплект поставки. В комплект с этой моделью входит не только кабель USB-C и зарядное устройство, но и чехол и защитная пленка для экрана. Во Франции его даже предлагают с проводными наушниками.

Еще один немаловажный фактор, который будет предопределять дальнейшее избавление от комплектных аксессуаров и портов — реакция потребителей. Но объективно, негативная реакция только замедлит этот процесс, но, скорее всего, впоследствии отсутствие зарядки не будет восприниматься в штыки. Производители приучат нас к такой реальности и найдут для этого свои аргументы. Остается надеяться, что тогда, когда из коробки со всеми смартфонами исчезнут все аксессуары, беспроводные технологии станут повсеместными и более совершенными.

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Источник: androidauthority