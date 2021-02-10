Смартфоны Huawei предложат поддержку 5G

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Все гениальное просто — выпустить чехол с поддержкой 5G и eSIM

Из-за санкций Huawei лишена возможности производить смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения. Она вправе покупать чипы Qualcomm, но только без 5G. Естественно, что это не позволяет компании полноценно конкурировать с прочими производителями даже в Китае, где активно развивают 5G‑сетей. Но безвыходных ситуаций не бывает, и история с Huawei это подтверждает.

Был найден обходной вариант — предложить владельцам устройств Huawei возможность пользоваться сетями пятого поколения. Для этого им предстоит приобрести специальный чехол со встроенным 5G-модемом. Правда, на данном этапе такой аксессуар доступен только для Huawei P50 Pro и в будущем такой же чехол получат новинки серии Huawei Mate 50, а также уже доступные на рынке модели семейств Huawei Mate 40, Huawei Nova 9 и Nova 10.

Чехол изготовлен не Huawei, а компанией Soyealink. Помимо 5G‑модема в аксессуар встроили чип eSIM. Его подключение к смартфону происходит через порт USB Type-С. Весит чехол 52 грамма и стоить быть готовым к тому, что толщина устройства, облаченного в него, увеличится на 3,2 мм. Увы, покупка такого аксессуара удовольствие не из дешевых. В Китае за него просят $120.

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Источник: mydrivers