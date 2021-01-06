Смартфоны, которые не смогли: худшие смартфоны 2020 года

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Антирейтинг: какие смартфоны 2020 года стали аутсайдерами прошлого года

Все анонсы, запланированные на 2020 год, отгремели, все продукты выпущены. Всех их можно разделить на успешные и неудачные. Кое-что было откровенно провальным и кроме негативных эмоций ничего не вызвало. Предлагаем вспомнить несколько неудачных разработок или странных выходок со стороны производителей смартфонов, которые легли тенью на бренд.

Nokia 8.3

Будет немало тех, кто посчитает странным, что подборку начинаем с Nokia 8.3. Аппарат получился проходным и мало кто в наших краях обратил внимание на него. И для прохладного приема были все основания. Основной упор в новинке делали на всеядности 5G, т.е. смартфон способен ловить сети 5G по всему миру, вне зависимости от частот и бандов. Для большинства из нас и большей части мира всеядность Nokia 8.3 не так уж и важна, поэтому мало кто всерьез заинтересовался аппаратом.

Но началось все с того, что анонс Nokia 8.3 состоялся в марте 2020 года и компания уже тогда заявила, что на прилавках магазинов он появится только летом. Зачем нужно было торопиться представлять новинку, если ее выход отложили минимум на три месяца? Ответ на этот вопрос знает только HMD Global, но компания не стала озвучивать причины задержки. Но очень похоже, что в дело вмешался последний фильм «бондианы».

Все дело в том, что выход очередного фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли. А HMD Global стал «официальным телефонным партнером» фильма и промо-кампания Nokia 8.3 строилась вокруг киноленты. Вот и пришлось финно-китайскому бренду отложить выход смартфона на долгий срок — в продажу он поступил в сентябре, спустя полгода после релиза.

Даже немногочисленная армия поклонников бренда Nokia не стала дожидаться выхода смартфона и вычеркнула его из списка покупок. Время было упущено и в целом неплохой аппарат был «слит» самим производителем, продажи оказались мизерными.

Microsoft Surface Duo





Microsoft не прочь найти себе место в мире Android-смартфонов. Очередная попытка — выпуск Surface Duo, позиционирующийся как складной смартфон, который должен был заново изобрести опыт взаимодействия с приложениями.

Это пробный шар создать записную книжку из будущего. Но у него оказалось несколько серьезных недочетов. Во-первых, он дорогой. Во-вторых, это игрушка для гиков. В-третьих, модель выпускалась в спешке и изобиловала серьезными недочетами, прежде всего, на уровне софта.

Интересно, что сама Microsoft хвасталась тем, что на создание Surface Duo было потрачено пять лет и порядка миллиарда долларов. И то, и другое выглядит как нечто невообразимое, не оправдавшее надежд с оглядкой на то, что в итоге получилось. К смартфону можно относится исключительно как к тестовому устройству для обкатки интерфейсов для аппаратов с гибкими дисплеями. Но никак не к коммерческому продукту.

Он подойдет только не бедным гикам и никому больше. Прошивка тут кривая. В теории любое приложение здесь можно было растянуть на два экрана. Но фишка в том, что утилит, поддерживающих два дисплея, практически нет. Тот софт, который был создан Microsoft под Surface Duo предлагает надуманные и бесполезные по сути сценарии использования второго экрана. В итоге никакого преимущества в наличии второго дисплея нет, никакой логики в ее присутствии не оказалось.

Нет никаких причин оправдать выход и стоимость Surface Duo. За ценник в $1400 пользователям предложили аппарат с сырым софтом, минимальным количеством поддерживаемых приложений, без NFC, быстрой и беспроводной зарядки.

Escobar Fold 2





Наверное, многие слышали имя Пабло Эскобара, наркодельца из Колумбии. У него было несколько братьев и один из них, Роберто, который участвовал в делах наркокартеля. В чем «братцу» ему не откажешь, так это в желании эпатировать, «куролесить» и стремлении зарабатывать мошенническим путем. В 2019 году был представлен Pablo Escobar Fold 1, получивший гибкий дисплей и низкий ценник в $349. По факту компания планировала продавать под своей маркой Royole Flexpai.

Вряд ли первый наркосмартфон пользовался спросом, но это не помешало дельцам предпринять вторую попытку обвести вокруг пальца наивных пользователей. В 2020 году был представлен Escobar Fold 2 и теперь мошенники действовали с размахом — выдавать за свой продукт пытались Samsung Galaxy Fold, чей корпус прикрыли золотистой пленкой. А еще и установили низкий прайс — $400. При условии, что первый складной смартфон Samsung стоил $1980.

Это была чистой воды афера в попытке по-быстрому и легко собрать деньги. Благо надувательство вскоре раскрыли и многие быстро раскусили, что никто и не собирался им задаром перепродавать смартфон. Деньги авантюристы взяли, а вот мобильник бы обманутые пользователи не получили.

Motorola Razr

В середине 2000-х название Motorola Razr ассоциировалось исключительно со стильной и модной раскладушкой, которую хотели заполучить многие. Для своего времени аппарат стал иконой стиля и одной из легендарных моделей. В конце 2019 года Motorola, ведомая рукой Lenovo, решается возродить раскладушку, но уже дав ей гибкий дисплей. На фоне того же Galaxy Fold новинка выглядела выигрышнее и привлекательнее, как по исполнению, так и по цене.

Но довольно посредственное исполнение, конструкционные недочеты и низкое качество гибкой матрицы не позволили Motorola Razr завоевать популярность. Смартфон откровенно хейтили и журналисты приложили руку к тому, чтобы сделать аппарату громкую антирекламу. Желающих купить его оказалось немного. Впоследствии компания предприняла попытку распродать его на треть дешевле, но и это не стало побудительным моментом для его покупки.

Сама Motorola не смогла смириться с тем, что ее продукт отвергли и позже выпустила Moto Razr 5G, но к тому времени вышел Galaxy Z Flip, который стоил дешевле и по качеству исполнения превосходил продукт Motorola. Никаких весомых причин покупать Moto Razr 5G не нашлось и низкие продажи показали, что фанаты легендарной Motorola давно закончились, особенно среди тех, кто готов приобретать дорогие устройства.

Samsung Galaxy Note 20

Серия Galaxy Note всегда ассоциировалась как премиальная и статусная. Но в 2020 году многое изменилось. Galaxy Note 20 не превосходил модели S-серии по наборe качеств. Единственная прелесть смартфона — стилус S Pen. Несмотря на флагманский статус, аппарат предложил дисплей с частотой 60 Гц и камеру с 3-кратным гибридным зумом. И это при условии, что тот же более дешевый фанатский Galaxy Note 20 FE обладает 120-Гц экраном, чуть большей емкости батарейкой и камерой с поддержкой 3-кратного оптического зума.

В случае с Galaxy Note 20 производитель предложил заплатить на $300 больше, чем за Galaxy S20 FE только за 8 Гб оперативки против 6 Гб, поддержку S Pen и возможность снимать ролики в разрешении 8К. Стоят ли эти преимущества того, чтобы платить за них больше? Думаю, что многие ответят отрицательно и припомнят, что в смартфоне за $1000 компания умудрилась еще и предложить пластиковую тыльную панель, не компенсировав удешевление материалов какой-то киллер-фичей.

Motorola Edge Plus





Если посмотреть на модельный ряд Motorola последних лет, то в глаза бросалось, что там не было флагманов. В основном компания «окучивала» средний и бюджетный сегменты. Последним топовым продуктом стал Motorola Moto Z2 Force на Snapdragon 835, который увидел свет в 2017 году. В итоге почти три года флагманов у Motorola не было, которые бы олицетворяли «самое-самое» в области смартфоностроения.

После достаточно продолжительной паузы компания в 2020 году выкатила Moto Edge+. Смартфон получился интересным по совокупности качеств, но, если бы не одно но. Уже во время анонса флагмана компания заявила о том, что гарантирует приход только одного крупного обновления Android для Moto Edge+. Минимальный срок поддержки смартфона вызвал шквал критики со стороны специалистов и пользователей.

Спохватившись и под натиском недовольства, Motorola позже пообещала, что флагман получит два обновления до актуальной версии зеленого робота. Но задобрить пользователей не удалось, потенциальные потребители отвернулись от аппарата с ценником около $1000. Это пример того, как своими непродуманными и опрометчивыми действиями компания собственноручно похоронила в целом интересный смартфон.

OnePlus Nord N10 5G и OnePlus Nord N100





В прошлом году OnePlus окончательно избавилась от имиджа компании одной модели и изменила бизнес-стратегию. Она начала расширять линейку смартфонов и устремилась осваивать средний сегмент. После выпуска OnePlus Nord, который позволял компании начать игру в среднем классе, она выпустила уже совсем бюджетные решения OnePlus Nord N10 5G и Nord N100.

Увы, модели стали откровенно проходными и унылыми. За OnePlus Nord N10 5G просили чуть меньше, чем за OnePlus Nord, но его лишили OLED‑дисплея, дополнительной камеры для селфи и предложили простой чип. А OnePlus Nord N100 стал и вовсе практически клоном Oppo A53 при посредственной основной камере. Новинки очень быстро затерялись на фоне конкурентов и даже престиж марки не позволил им достойно выступить.

Интересно будет услышать ваше мнение, какие смартфоны прошлого года стали разочарованием? Какие модели по вашему мнению стали аутсайдерами 2020 года?