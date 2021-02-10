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Смартфоны серии Huawei Nova 10 получат чипсеты Qualcomm

05.05.2022 362 0

Обещают даже процессор Snapdragon 7 Gen 1

Современные смартфоны Huawei, как правило, являются продуктами, которые «cлепили» из того, что могла собрать и до чего могла дотянуться китайская компания в этот непростой для нее период. Но в последнее время появились положительные подвижки, Huawei начала покупать у Qualcomm актуальные чипы, но без 5G-поддержки.

 

Смартфоны серии Huawei Nova 10 получат чипсеты Qualcomm – фото 1

 

Такие процессоры достанутся и серии Huawei Nova 10, анонс которой ждут до конца текущего квартала. Пришли сведения, что в рамках линейки выйдут модели, обладающие чипами Snapdragon 778G 4G и Snapdragon 7 Gen 1. Естественно, что обе платформы не предложат поддержку сетей пятого поколения. На рынке уже достаточно моделей с Snapdragon 778G и это один из самых мощных процессоров среднего сегмента. А вот Snapdragon 7 Gen 1 еще предстоит дебютировать и его анонс может пройти одновременно с презентацией Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

 

На данный момент это все подробности, которые известны о линейке Huawei Nova 10. Можно лишь строить догадки, что новинки удостоятся минимум 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, будет быстрая зарядки и, возможно, компания постарается прокачать камеры. Работать смартфоны будут под управлением операционной системы HarmonyOS.

 

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Источник: gizmochina

Huawei Nova 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2022

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Смартфоны серии Huawei Nova 10 получат чипсеты Qualcomm