SmartSens представила SC580XS: первый 50-мегапиксельный 1/1,28-дюймовый датчик изображения. Лучше Samsung и OmniVision?

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Снова бюджетный сенсор или что-то большее?

Мы все знаем об известных брендах Samsung и OmniVision, выпускающих высококачественные сенсоры. Но существуют другие не менее успешные...

После успешного серийного производства первого 50-мегапиксельного 1/1,56-дюймового датчика изображения компания SamrtSens объявила о запуске SC580XS. Ее сенсоры уже выступали в роли основных камер бюджетных смартфонов серии Realme C.

Модель SC580XS отличается разрешением 50 мегапикселей и оптическим форматом 1/1,28 дюйма, что является шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью 1/1,56 дюйма SC550XS. В ней используется тот же 22-нм техпроцесс HKMG Stack, но с несколькими ключевыми улучшениями.

Размер пикселя сенсора составляет 1,22 мкм, но в режиме четыре в одном он эффективно увеличивается до 2,44 мкм, что имеет решающее значение для высококачественной видеозаписи. Эта особенность позволяет SC580XS поддерживать 4K-видео с поразительной частотой до 120 кадров в секунду, что делает ее идеальным решением для продвинутых приложений для камер смартфонов.

Также была встроена технология SmartSens PixGain HDR, которая улучшает динамический диапазон и эффективно уменьшает артефакты движения, поэтому такой сенсор становится идеальным для активных фотографий в движении. SmartSens SC580XS также предлагает несколько режимов расширенного динамического диапазона, включая PixGain HDR+VS и HDR с тройной экспозицией.

По сравнению с аналогичными датчиками в отрасли, SC580XS предлагает значительное понижение как шума считывания, так и шума фиксированного шаблона.

Как мы видим, сенсор выглядит очень властью и уже хочется побыстрее увидеть его в действии. Пока остается в тайне, какие смартфоны получат SC580XS, но мы уверены, что он преуспевает. Скорее всего, по традиции это будут достаточно бюджетные устройства.

Источник: gizmochina