Сначала TSMC, а теперь MediaTek? США хочет перекрыть все пути для маневра Huawei?

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Америка носится со своей идеей уничтожить Huawei, ведь ей крайне важно доминировать в области 5G. А в этой войне все средства хороши для борьбы с «врагом». Уже с сентября китайская компания может перестать получать чипы от TSMC, хотя последняя обратилась к Министерству торговли США с просьбой выдать лицензию на сотрудничество с Huawei. По слухам, ее примеру последовал и другой чипмейкер — Qualcomm.

А тем временем сам Белый дом может продолжать наступление на Huawei и использовать все рычаги давления, чтобы перекрыть ей любые пути справиться с существующими проблемами. Так, известно, что китайская компания в попытке решить вопрос с поставками чипов для мобильных устройств, увеличила заказ SoC у MediaTek. Естественно, что это не понравилось США и ходит слух, что США пытается через Министерство экономики Тайваня воздействовать на MediaTek, чтобы компания куда с меньшим энтузиазмом выполняла заказы Huawei и сократила их.

Со своей стороны, MediaTek называет эти разговоры беспочвенными и отрицает попытки США надавить на нее. Вторит компании и министерство экономики Тайваня, заявляя, что США не обращалось с просьбой оказать какое-то влияние на тайваньского чипмейкера.

Источник: udn