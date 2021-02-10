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Snapdragon 8 Gen 2: характеристики и кто займется его производством

07.05.2022 284 0

Предсказуемый апгрейд и отказ от услуг Samsung

На дворе май и на полках магазинов уже немало Android-флагманов 2022 года выпуска. Если вглядеться в их спецификации, то большинство из них используют актуальный топовый чип Snapdragon 8 Gen 1. Обзорщики и обычные пользователи сетуют на эту однокристальную систему из-за проблем с перегревом и уповают, что Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет греться меньше.

 

Snapdragon 8 Gen 2: характеристики и кто займется его производством – фото 1

 

Есть предположение, что все дело в конструкции чипсета и его оптимизации производителями смартфонов. Есть надежда, что смартфоностроители уделят больше внимания адаптации работы Snapdragon 8 Gen 2, т.к. менять архитектуру Qualcomm не намерена. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, работы над преемником Snapdragon 8 Gen 1 идут и ядра в нем будут расположены в трех кластерах по схеме «1+3+4». Предложат одно суперядро семейства Cortex X, три высокопроизводительных ядра и квартет энергоэффективных ядер.  

 

Обещают новый 5G‑модем Snapdragon X70 с пиковой скоростью загрузки данных 10 Гбит/с и обновленный нейронных движок для ускорения выполнения операций, заточенных на искусственный интеллект и машинное обучение. Snapdragon 8 Gen 2 получил индекс SM8550, и его анонс состоится в конце нынешнего года. Производство чипа поручили тайваньскому чипмейкеру TSMC и, предположительно, процессор вновь будет изготовлен по нормам 4-нанометровой технологии.

 

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Источник: mydrivers

Snapdragon 8 Gen 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.05.2022

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Snapdragon 8 Gen 2: характеристики и кто займется его производством