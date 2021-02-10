Snapdragon 8 Gen 2 и другие чипы для Android-устройств по части эффективности продемонстрируют даунгрейд

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Проблема в ядрах от ARM

По части производительности Snapdragon 8 Gen 1 действительно хорош. Но вот что касается энергоэффективности и перегрева, то к чипу есть вопросы. Именно поэтому Qualcomm спешит вывести на рынок Snapdragon 8 Gen 1 Plus, где благодаря использованию 4-нанометрового техпроцесса от TSMC надеятся хоть немного нивелировать эти проблемы.

В немалой степени проблемы с эффективностью связаны с несовершенством ядра Cortex-X2 от ARM, которое по этому показателю хуже предшественника. Но худшая новость — ожидать, что в дальнейшем проблему решат, не стоит. Пришло сообщение, что по части эффективности ядро Cortex-X3 окажется еще хуже, чем Cortex-X2. Новое суперядро добавит в мощности, но его эффективность упадет на 10% при работе на тактовой частоте 3,0 ГГц и выше.

Источники предупредили, что не стоит ждать от Snapdragon 8 Gen 2 революций по части мощности, а это означает, что продукт Qualcomm вновь окажется в роли догоняющего решений от Apple. Зато произойдет существенный прирост по части производительности искусственного интеллекта и машинного обучения — на 100% по сравнению с Cortex-X2.

Похоже, что сбудутся предсказания известного сетевого информатора Ice Universe, который говорил о том, что предстоящие флагманские чипы для Android-устройств еще долгое время будут «болеть» перегревом и низкой энергоэффективностью.

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Источник: notebookcheck