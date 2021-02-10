Snapdragon 8 Gen 2 выйдет уже в мае следующего года

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Его производством займется TSMC

Чуть больше двух недель назад состоялась премьера нового поколения флагманского чипа — Snapdragon 8 Gen 1. Новая платформа создана с использованием 4 нм техпроцесса и работает на новой архитектуре Armv9. Его производством занимается Samsung и будет делать это до мая или июня следующего года.

Ожидается, что с мая 2022 года выпуск Snapdragon 8 Gen 1 станет прерогативой TSMC. А чтобы не было путаницы, какой чипмекйер произвел тот или иной чип, еще и нейминг будет иным. По информации сетевых источников процессор могут именовать Snapdragon 8 Gen 2 и нельзя отметать вероятность того, что назовут его Snapdragon 8 Gen 1+.

Также сообщается, что количество чипов, выпущенных TSMC будет превышать тот объем, который будет произведен Samsung. Это может быть связано с тем, что 4-нанометровая технология в исполнении TSMC более зрелая и предлагает улучшенные показатели по энергоэффективности.

Напомним, что Snapdragon 8 Gen 1 предлагает более мощный графический чип Adreno, четырехкратное увеличение вычислительной мощности нейронного движка, первый 18-битный ISP с 3 модулями и поддержку сетей пятого поколения с возможностью загружать данные через сотовую сеть со скоростью до 10 Гбит/с.

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Источник: mydrivers