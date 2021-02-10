Анонс Snapdragon 8 Gen 1: новый нейминг и новые технологии

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Новая платформа ляжет в основу флагманов 2022 года

Как и ожидалось, Qualcomm анонсировала новый флагманский процессор для смартфонов — Snapdragon 8 Gen 1. Платформа ознаменует новый подход чипмейкера к неймингу, а также приход целого ряда технологий. Snapdragon 8 Gen 1 создан с применением архитектуры Armv9 Cortex от Arm, предлагает обновленный графический ускоритель Adreno, существенно улучшенный процессор обработки изображений, модернизированный Hexagon NPU, новейший 5G-модем Snapdragon X65 и все это создано по нормам 4-нанометрового техпроцесса от Samsung.

Система на чипе предлагает три кластера ядер, где одно отведено под суперядро Kryo Prime (Cortex X2) с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй блок занимают три высокопроизводительных ядра Kryo Performance (Cortex A710) с частотой до 2,5 ГГц и третье — квартет ядер Kryo Efficiency (Cortex A510), работающие на частоте 1,8 ГГц. Qualcomm заявляет о повышении производительности на 20% и улучшении экономии энергии на 30%. Ядро Cortex X2 получило 1 МБ кэш-памяти L2, а трио ядер Cortex-X710 имеют по 512 КБ каждое.

В состав Snapdragon 8 Gen 1 вошел видеоускоритель нового поколения Adreno 730, который стал на 30% производительнее и на 25% потребляет меньше энергии. Еще одно заметное изменение — 5G модем Snapdragon X65, обеспечивающий скорость загрузки данных до 10 Гбит/с. Подсистема Qualcomm FastConnect 6900 предлагает скорость передачи данных посредством Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E до 3,6 Гбит/с. Заявлена поддержка частотных диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц.

Новый чип позволит предлагать в смартфонах оперативную память LPDDR5, дисплеи разрешением QuadHD+ и 4К с частотой обновления 144 Гц и 60 Гц соответственно, быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 5, поддержку Bluetooth 5.2, NFC и USB 3.1, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, NavIC и GPS. Можно будет устанавливать одиночные камеры до 200 Мп или 108 Мп, а также можно предлагать трио датчиков по 36 Мп каждый.

Snapdragon 8 Gen 1 предложил новый процессор обработки изображений, получивший поддержку технологии Snapdragon Sight для повышения количества собираемых данных, съемку видео в 8К с HDR10+ и технологию Always On Camera для непрерывной работы системы распознавания лица с щадящим расходом батарейки.

Xiaomi, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Realme, Oppo, Sony, Sharp, Vivo и ZTE входят в число компаний, планирующих выпустить свои смартфоны с Snapdragon 8 Gen 1, причем первые из них появятся уже в конце этого года.

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Источник: phonearena