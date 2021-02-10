Snapdragon 8 Gen 3 не тянет Genshin Impact в 60 FPS! Как это возможно?

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SNAPDRAGON 8 GEN 3 И DIMENSITY 9300 УЖЕ ТЕСТУЮТСЯ В МОБИЛЬНЫХ ИГРАХ

Известный инсайдер Digital Chat Station сделал интересное заявление по поводу производительности будущих флагманских решений от Qualcomm и Mediatek. Он утверждает, что инженерные образцы Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 до сих пор не могут выдать стабильные 60 fps в игре Genshin Impact при разрешении 1080P.

Как это так, неужели они будут слабее предшественников, ведь современные флагманские смартфоны без проблем выдают стабильные 60 кадров в этой игре? Здесь кроется один нюанс, о котором знают далеко не все пользователи.

На сегодняшний день на многих устройствах только интерфейс в этой игре выводится с нативным разрешением смартфона, а 3D объекты отображаются в гораздо меньшем разрешении. Большинство даже мощных устройств рендерит изображения в 720P, и это можно увидеть присмотревшись к вашему персонажу внимательнее.

Путем несложных расчетов мы знаем, что для отображения картинки в 1080P требуется более чем вдвое более мощное железо. Потому что новые чипы не тянут игру в стабильных 60 кадров не означает, что у них проблемы с видеоядром, прирост будет и будет он довольно значительным.

Также не нужно забывать, что драйвера на неанонсированные чипы всегда неоптимизированы, поэтому не нужно расстраиваться. Для любителей поиграть на своих смартфонах все только улучшится.

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Источник: weibo