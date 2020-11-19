Snapdragon 875 в Samsung Galaxy S21 набрал в бенчмарке меньше баллов, чем Exynos 2100

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Похоже, впервые за долгое время новый флагман Samsung приятнее будет брать именно с Exynos.

Ожидается, что Samsung представит свою линейку Galaxy S21 в январе, и, по давней традиции, смартфоны будут иметь две версии: американская со Snapdragon 875 и европейская с чипом собственного производства Samsung, Exynos 2100.

Обычно вариант с платформой от Qualcomm является предпочтительным, но, похоже, в следующем году все поменяется. Новый Snapdragon появился на сайте Geekbench и показал результат 3319 «попугаев» в многоядерном тесте, что уже меньше, чем версия Galaxy S21 на Exynos 2100 – там смартфон получил почти 4000 баллов.

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За последние несколько лет вариант Snapdragon флагманов Galaxy S, который, кроме США, можно приобрести официально в Китае и Южной Корее, предлагал лучшее управление энергопотреблением, что приводило пользователей глобальной версии флагманов от Samsung к грусти и печали.

Однако, согласно данным надежного инсайдера Ice Universe, на этот раз все будет по-другому, так как процессор Exynos 2100 превосходит Snapdragon 875 по всем параметрам. Два набора микросхем будут иметь идентичную архитектуру процессора, но основное ядро X1 достигнет частоты 2,91 ГГц в Exynos 2100, оставаясь при этом на частоте 2,84 ГГц в Snapdragon 875. В свою очередь, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 достигнут частоты 1,8 ГГц в Snapdragon 875 по сравнению с 2,21 ГГц в Exynos.

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Однако, перед нами только цифры. Интереснее было бы узнать, как процессор от Samsung работает в реальных условиях, так как некачественная система охлаждения может легко затмить более высокую производительность.

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Источник: Gizmochina



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