Snapdragon 888 и Snapdragon 865: сравнение чипов. Да здравствует новый монстр производительности

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Snapdragon 888 против Snapdragon 865: главные отличия

Для Qualcomm уже стало традицией устраивать анонс нового поколения флагманской платформы в начале декабря, которая ассоциируется с чем-то необычным, недосягаемым и крутым. Не стал исключением и год нынешний. Чипмейкер анонсировал Snapdragon 888, который станет могучим «сердцем» флагманов 2021 года.

Прирост производительности нового чипа вполне соответствует ожиданиям, а среди сильных сторон новой платформы называют рекорды искусственного интеллекта и улучшенную поддержку 5G. Процессор получил немало улучшений и изменений на фоне Snapdragon 865 по большинству направлений. Улучшены были и видеоускоритель, и центральный процессор, и нейронный чип, а также 5G-модем и сигнальные сопроцессоры.





Сравнение Snapdragon 888 и Snapdragon 865

Предлагаем рассмотреть подробнее вопрос, чем прорывной, самый производительный и экономичный чип Snapdragon 888 превосходит Snapdragon 865.





Первое, что нужно знать о Snapdragon 888 — это первая мобильная платформа, созданная с применением ядра Cortex-A1 с увеличенным кэшем. Архитектура нового процессора не изменилась по сравнению с Snapdragon 865, но произошел заметный шаг вперед во всех аспектах. Здесь предложили три средних ядра — Cortex-A78. Тогда как у предшественника ставку сделали, прежде всего, на квартет ядер Cortex-A77. Пиковую частоту ядер не стали «задирать» до небес, оставив ее на уровне предшественника — 2,84 ГГц. Но благодаря установке Cortex-X1 удалось добиться прироста мощности на 25%.

Еще одно отличие нового творения Qualcomm от Snapdragon 865 — производственный процесс. В случае с Snapdragon 888 предложили передовой 5-нанометровый техпроцесс. Переход на нормы более тонкого техпроцесса позволили добиться улучшения энергоэффективности на 25%.





Важная примета нашего времени — поддержка нового стандарта оперативной памяти LPDDR5. Не обошли этот момент вниманием и в новой системе на чипе. Но это единственный стандарт оперативки, который поддерживает Snapdragon 888, тогда как предшественник позволял устанавливать в смартфонах Snapdragon LPDDR4x и LPDDR5. Но скорость чтения у Snapdragon 888 выше, и более быстрая память положительно скажется на производительности устройств.

Графический чип и 5G

Обещано, что графика стала производительнее на 35% благодаря видеоускорителю Adreno 660. Он нацелен на то, чтобы добиться 144fps в играх, а также поддерживает обновляемые драйвера. До реальных результатов тестов 2-3 месяца, но нет причин сомневаться, что игровые возможности новой платформы будут на высоком уровне. Это графика Adreno и во флагманах Qualcomm она всегда была на высоте.





В Snapdragon 888 ставка сделана на всеядность 5G, внедрение решения, которое объединяет все диапазоны, включая mmWave. И все это было реализовано в Snapdragon X60, ставшего уже третьим поколением 5G-модемов компании и является универсальным решением для любой части мира. И в отличие от Snapdragon X55 его интегрировали непосредственно в аппаратную платформу.









Прогресс по части съемки и обработки фото/видео





Особо акцентировала компания внимание на том, что скорость обработки изображений в Snapdragon 865 составляла 2 гигапикселя в секунду. Тогда как сигнальный процессор Spectra 580 ISP в Snapdragon 888 может обрабатывать информацию с 3-х камер одновременно разрешением до 2,7 гигапикселя в секунду. Смартфоны с новым чипом позволят делать серийную съемку до 120 кадров в секунду в высоком разрешении.





Не забыли повысить качество записи HDR 4R-видео в части детализации, цветопередачи и контрастности. Еще одна сильная сторона Spectra 580 ISP — смартфоны смогут делать фотосъемку в HEIF-формате с глубиной цвета 10 бит, чтобы отобразить более 1 млрд оттенков цветов.

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Нейронный движок и новые возможности для смартфонов





Еще один шаг вперед — продвинутый отдельный процессор для AI‑алгоритмов Hexagon 780. Чтобы повысить производительность искусственного интеллекта, компания изменила архитектуру Hexagon, предложив одно универсальное ядро, отвечающее за все вычисления. Для сравнения прошлогодний Snapdragon 865 предлагает производительность нейронного чипа в 15 TOPS (триллион операций в секунду), у Snapdragon 888 уже 26 TOPS. И тут чип от Qualcomm «уделал» Apple A14 Bionic, у которого этот показатель — 16 TOPS. А еще Hexagon 780 выдает в трое больше мощности на 1 Вт мощности.





Это основные отличия Snapdragon 888 от Snapdragon 865, которые позволяют понять, что новая платформа выведет Android-флагманы на более высокий уровень. Но вот сможет ли пользователь в полной мере «на глаз» оценить все улучшения, вопрос открытый. Не все предложенные решения уместны, нужны и своевременны. Есть ощущение, что дали «всего и много» с избытком. Но это не отменяет того, что Qualcomm создала лучший чип в мире Android.



