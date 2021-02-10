Snapdragon 898 позаимствует у предшественника все его главные «фичи»

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Snapdragon 898 будет настоящей «печкой»

Snapdragon 888 — первый чип Qualcomm, произведенный по 5-нанометровому техпроцессу. Это по-настоящему флагманская платформа, которая обеспечивает избыточную производительность при умеренном энергопотреблении. Это в теории. Но ее главная проблема — она подвержена перегреву. Смартфоны на базе Snapdragon 888 способны не на шутку раскалиться при выполнении тяжелых задач, это ощущается тактильно.

Была надежда, что от внимания Qualcomm не ускользнули критические замечания в части теплоотведения в адрес Snapdragon 888/888+ и преемника избавят от этой напасти. Но все указывает на то, что длительные игровые сессии в тяжелых играх на устройствах с Snapdragon 898 будут чреваты вылетами и резким падением кадровой частоты. А еще не стоит рассчитывать на существенный прирост энергоэффективности.

Так, сетевой информатор @FrontTron сообщил о том, что Snapdragon 898 создан по нормам 4LPX техпроцесса, который по своей сути является ничем иным как 5LPP технологией, которая легла в основу Snapdragon 888. Техпроцесс 5LPP в свою очередь был лишь модификацией технологии 7LPP. Эта информация заставила инсайдера прийти к выводу, что Snapdragon 898 унаследует все проблемы предшественника, связанные с перегревом и высоким энергопотреблением. Исходя из этого, будущее серии Galaxy S22 ему кажется безрадостным.

Но почти наверняка производители смартфонов хорошо осведомлены, как обстоят дела с нагревом у Snapdragon 898 и явно предпримут попытки предложить эффективные системы охлаждения, способные остудить горячий нрав новой платформы. Также не забываем, что на горизонте маячит выход Exynos 2200, который должен быть создан с применением новейшего техпроцесса 4LPE от Samsung. Есть вероятность, что использование иной технологии позволит новому процессору Samsung выгодно выделиться на фоне конкурента по части энергопотребления и предложить меньший нагрев.

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Источник: twitter