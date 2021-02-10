Соцсеть Clubhouse: волна хайпа, как работает и как туда попасть

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Рассказываем о новой социальной сети Clubhouse, вокруг которой много шума ﻿

В интересное и одновременно странное время мы с вами живем. Одна из примет наших дней — социальные сети, которые отнимают силы и время, мы можем часами залипать в них. Вместо того, чтобы дружить и общаться в реальной жизни, мы проводим время на просторах ресурсов, позволяющих подсматривать за чужой жизнью.

Они популярны и несмотря на их большое количество, на свет появляются новые, заставляя говорить о себе. Один из последних проектов Clubhouse, о котором говорят многие. Тот хайп, который царит вокруг этой социальной сети — впечатляет. Все больше тех, кто хочет стать частью Clubhouse, но сделать это не так просто — нужно получить приглашение. В итоге появилась огромная армия попрошаек инвайтов, позволяющих присоединиться к новой социальной сети. Что такое Clubhouse и нужно ли вам туда?

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Как работает Clubhouse

Начнем с того, что расскажем, что такое Clubhouse. Это социальная сеть или звуковые чаты, где пользователи могут общаться друг с другом посредством голосовых сообщений. Здесь нет таких привычных инструментов коммуникации как тест, картинки или видео. Только аудиосообщения. При этом можно говорит с кем-то тет-а-тет или создать «комнату» с большим количеством участников беседы.

Также можно выбрать вариант «комнаты», где диалог будут вести только двое, а все прочие станут зеваками или наблюдателями происходящего. Хотите вставить свои «пять копеек» — необходимо кликнуть на клавишу «Поднять руку» и вам позволят это сделать. Т.е. по сути можно выбрать роль модератора или основателя комнаты, или клуба по интересам, или же быть обычным слушателем, который будет иметь право голоса только если модератор позволит это. Другими словами, вас могут привести в социальную сеть знакомые или каким-то способом удастся урвать инвайт от постороннего.

А чем Clubhouse отличается от того же Zoom? В первом случае — все открыто и, если кто-то начал беседу друг с другом, вы увидите это. В Zoom же необходимо получить специальную ссылку, чтобы «войти» в комнату для общения. Простота Clubhouse подкупает и это что-то новое, необременительное и комфортное место для общения. Именно поэтому много тех, кто не прочь общаться в новой социальной сети.

Как присоединиться к Clubhouse?

Самый простой и популярный — получить инвайт или вас пригласит тот, кто уже является участником Clubhouse, отправит приглашение. Фишка в том, что количество инвайтов «на сторону» ограничено — всего два.

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Можно пойти и другим путем. Установить приложение на смартфон и если вы есть в контактах знакомых, которые уже стали участником Clubhouse, то есть шанс, что он вас пригласит в социальную сеть. В этом случае пользователь не связан количеством приглашений тех, чей номер телефона есть в контактах.

Можно еще «напроситься» для чего установить приложение и оставить заявку на авторизацию. Возможно, вы окажетесь среди тех счастливчиков, которых система выберет сама и позволит присоединиться к новой социальной сети. Но шанс невелик.

Почему Clubhouse взлетела?

Сколько на вашей памяти было социальных сетей, которые в итоге не взлетели? Покопавшись в памяти кто-то из вас вспомнит Vine, Google +, Orkut, MySpace и прочие проекты. Причем созданы они были как крупнейшими компаниями в мире, так и выскочками-стартапами, что только подтверждает, что не важно, кто стоит за социальной сетью, важно, что она может предложить и насколько интересна.

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Почему же Clubhouse зашел достаточно большому количеству пользователей? А все просто. Его создатели сделали все, чтобы социальная сеть воспринималась как элитарный круг или общество избранных. Самому попасть туда нельзя, только, если пригласят. А еще там обитают знаменитые личности и есть шанс пообщаться или хотя бы услышать голос известных людей, например, перекинуться парой слов с Илоном Маском, Канье Уэстом или Марком Цукербергером. Это очень притягательно и заманчиво «прикоснуться» к ключевым фигурам в индустрии или мире, всего пару кликов и вы сможете услышать голос «небожителей». Создатели сыграли на чувствах, что «запретный плод сладок». Потому есть не мало тех, кто хочет заглянуть в мир, который спрятан и где тусят знаменитости.

Правила тут понятны и до предела просты. От пользователя требуется регистрироваться под своим настоящим именем и при желании можно указать какие-то данные о себе. Дальше изучаете список комнат, подключаетесь к нужной, слушайте и покидаете тогда, когда хочется. Создав свою комнату, вы всегда будете видеть, кто вошел, кто покинул и сможете «фильтровать» тех, кому дозволено стать участником дискуссии или общения. Штука приятная, простая и прозрачная. И нет никаких усилий по части набора текста и редактирования. Болтай что хочешь и в любой принятой для себя манере.

Что говорят о Clubhouse

Дело в том, что на данный момент Clubhouse доступен только для iOS. Но это вопрос времени, когда утилита подружится с зеленым роботом. А еще это очередная программа «убийца» времени. Сейчас еще сильно первое очарование, этакая модная тусовка и создатели еще не увлечены монетизацией социальной сети, поэтому все визуально выглядит привлекательно.

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Но завсегдатаи Clubhouse уже отмечают раздражающее количество уведомлений о том, что кто-то начал беседу или присоединился к комнате. Важно и то, что по-настоящему интересных разговоров немного. Больше превалирует пустая болтовня и далеко не во все комнаты можно стать вхожим. Многое зависит от милости модераторов, а они, как правило, не пускают чужаков, предпочитая общение в закрытом и знакомом кругу.

Как сложится судьба Clubhouse, предугадать сложно. Сейчас это мода, но, она, как известно, вещь капризная и быстротечная. Со временем пользователям надоест проводить много времени за болтологией и хайп утихнет. Вот тут многое будет зависеть от создателей Clubhouse, смогут ли они придумать что-то цепляющее и интересное.

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