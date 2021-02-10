Sony и Meizu — интересная коллаборация

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Функции Flyme придут на Xperia

Сегодняшний день принес неожиданную новость: Meizu и Sony теперь партнеры. Речь идет о «системном сотрудничестве», в рамках которого ряд фишек Flyme перекочует на смартфоны Xperia. Сразу стоит внести ясность, что речь не идет об установке оболочки китайской компании на устройства Sony. Японский производитель возьмет лишь ряд функций Flyme и адаптирует их для работы на своих смартфонах.

Известно, что первым устройством, которое получит Flyme-приложения, станет Sony Xperia 1 III. Позже к нему присоединятся и другие аппараты, сейчас же разработчики обеих компаний займутся адаптацией софта под смартфоны Xperia. На всем протяжении сотрудничества обе компании изучат, какие фишки Flyme стоит перенести на устройства от Sony.

Стоит упомянуть, что после установки обновления системы, которое выйдет в октябре, пользователи Sony Xperia 1 III могут получить доступ к совместному контенту. Например, к магазину приложений, электронной почте, погоде и информации, а также можно воспользоваться более комплексными услугами локализации, предлагаемыми Flyme.

Какие все же фишки оболочки Meizu придут на смартфоны Xperia, неизвестно. 26 октября Sony проведет презентацию и, возможно, в рамках нее расскажет больше о задумке.

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Источник: mydrivers