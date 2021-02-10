Sony Xperia 1V – еще один подарок к майским праздникам

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Компании как сговорились, анонсируют презентации в одинаковые даты.

Sony продолжает выпускать смартфоны для своих фанатов. Японская компания уже давно выбыла из топа рейтингов по продажам смартфонов и скромно находится во вкладке другие бренды.

Но компания продолжает выпускать свои устройства в разных ценовых сегментах, хотя и отчитывалась, что мобильное подразделение уже давно не приносит ей прибыли. Анонс следующего флагмана под названием Sony Xperia 1V (один марк пять) запланирован на 11 мая.

Применительно к дизайну компания уже много лет придерживается одного стиля и, судя по слитым рендерам, ничего менять не собирается. Процессор, вероятно, будет Snapdragon 8 Gen 2. Гаджет получит корпус с габаритами 161.0 69.3 8.5 мм, дисплей с диагональю 6.5 дюймов без отверстий и вырезов.

На постере указано, что аппарат получит новые сенсоры камеры. Что это за модули пока неизвестно, но есть информация, что конфигурация будет иметь 12-мегапиксельный основной объектив, 48-мегапиксельный ультраширокий и 12-мегапиксельный телеобъектив.

Почему Sony будучи производителем лучших модулей камер в свои флагманы ставит такие посредственные экземпляры неизвестно никому, возможно, в этом году они предложат что-то действительно достойное. Все подробности, включая цену, мы увидим уже на презентации через две недели.

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Источник: twitter