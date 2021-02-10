Sony Xperia Alpha станет симбиозом смартфона и камеры

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Sony готовит Xperia Alpha с продвинутыми фотовозможностями

По имеющимся данным, следующим смартфоном Sony станет Xperia Alpha. Его презентация пройдет 26 октября и изначально компания никак не выдавала того, что она намерена показать. Позже она опубликовала видеотизер с акцентом на фотовозможности Xperia 1 III и Xperia 5 III, что позволило строить догадки, что компания готовит к релизу фотофлагман.

По данным сетевого информатора Нодару Сихарулидзе, Sony представит смартфон с названием Xperia Alpha. По его сведениям, новинка станет современным прочтением Xperia Ultra, предложив большой экран и операционную систему Android 12 «из коробки». Он утверждает, что у компании есть два прототипа, один из которых предлагает четверную тыльную камеру, а другой — одиночную, но с сенсором крупных размеров.

Если в итоге Sony остановится на последнем варианте, то Xperia Alpha повторит решение, которое предложили в Sharp Aquos R6. В пользу такого варианта развития событий говорит и сама компании, в ролике которой один из персонажей описывая новинку говорит о том, что новинка ощущается как «смартфон со встроенной камерой».

Вряд ли такое высказывание можно расценивать как комплимент. По всей видимости, аппарат предлагает камеру внушительных размеров. А вот будет ли от этого прок и удастся ли компании создать настоящий камерофон, узнаем со временем.

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Источник: twitter