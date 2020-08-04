Sony задумала возращение линейки Compact

154

Несколько лет линейка Compact от Sony была чуть ли единственным предложением в нише компактных флагманов, где топовые характеристики сочетались с не обременительными для владельца габаритами. Такие аппараты компания производила с незапамятных времен и даже во времена массового прихода лопатофонов гнула свою линию и выпускала мощные компактные смартфоны.

Со временем и Sony прислушалась к скептикам, которые награждали небольшие устройства эпитетами «мертвый вид», «непрактичный» и неудобный для просмотра контента вид. Количество приверженцев компактных устройств компания посчитала ничтожно малым, поэтому и свернула выпуск смартфонов в линейке Compact.

Но, возможно, Sony пересмотрела свою политику и вернет на рынок мобильники с небольшой диагональю экрана. Также будут реабилитированы и Premium-версии флагманов. Обещают, что в первом квартале следующего года широкой аудитории представят три модели флагмана, один из которых будет компактным, а второй — Premium. Возможно, пересмотреть свое отношение к небольшим устройствам компанию заставил выход iPhone SE 2020 и Google Pixel 4a.

Источник: gsmarena