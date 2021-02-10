Спецверсия OnePlus 11 получит совершенно новый материал, который сделает уникальным каждое устройство

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OnePlus готовит смартфон в уникальном дизайне

Компания OnePlus объявила о выходе нового продукта, который со слов маркетологов сделает "невозможное" в индустрии смартфонов. OnePlus показала постер, на котором изображен силуэт своего последнего флагмана OnePlus 11 на фоне юпитера. Также на постере есть надпись о том, что все люди уникальны и может смартфоны также можно сделать уникальными?

Подробностей об этом инновационном материале пока нет, но есть подозрение, что это будет задняя крышка из искусственного или натурально мрамора. Судя по всему, уникальный рисунок поверхности будет присутствовать каждому смартфону и двух одинаковых не будет. Это действительно новое слово в дизайне и в сети появились первые фото смартфона, который возможно и является той же спецверсией.

Текстура не очень выразительна, но все же заметны характерные разводы на крышке. Скорее всего, эта версия будет эксклюзивом для Китая, но ничто не помешает продавцам прошить ее глобалкой и продавать на торговых площадках. Открытым также остается вопрос цены, она явно будет гораздо больше, чем у стандартного варианта.

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Источник: weibo