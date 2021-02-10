Спеши купить Xiaomi Mi Band 6, Redmi 9T и Huawei FreeBuds 4i выгодно

272

Прикупить Xiaomi Mi Band 6, Redmi 9T и Huawei FreeBuds 4i по низкой цене

Каждый день на просторах интернет-магазинов проводятся акции и снижают ценники на товары, преследуя цель привлечь внимание к продуктам и заполучить лояльных клиентов. А это значит, что у каждого из нас есть шанс купить что-то по сниженной цене, воспользовавшись предложениями продавцов. Для всех, кто решил не пропустить возможность выгодного шопинга, предлагаем стать участником Telegram-канала Andro price, чтобы быть в курсе всех интересных предложений.

Не пропустите лучшие рекомендации и сделайте свой шопинг выгодным. Не забывайте, что уже скоро наступят новогодние праздники и к ним нужно готовиться заранее, запасаясь подарками для себя и своих близких.

Huawei FreeBuds 4i - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.2, аккум. 216 мАч, отличное качество звука

Цена: $54,99 - https://lite.al/x82O6

Промокод "O1JGVOC2ILQ4" + купон магазина $5

﻿

Xiaomi Mi Band 6 - смарт-браслет

Характеристики: 1.56" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0, 125 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $36,64 - https://lite.bz/R49yF6

Промокод "P3XCNVAQ"

﻿

Redmi 9T

Характеристики: Snapdragon 662, 6.53" FHD+, 6000 мАч, Bluetooth 5.0, 4/128 Гб, NFC

Цена: RU $169/UA $171.11 - https://lite.al/nEfuyg

Промокод "N87WMM"

﻿