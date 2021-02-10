Список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 13

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Таких моде лей будет больше 60, но сам перечень неофициальный

Ресурс Xiaomiui, который специализируется на новостях о продуктах Xiaomi и уделяющий много внимания MIUI, опубликовал список устройств компании, которые обновятся до Android 13. Среди прочего упомянули те смартфоны, которые могут не рассчитывать на получение новой версии зеленого робота. А еще предложили перечень тех, чья судьба в части обновления не решена.









Стоит оговориться, что перечень не официальный и при его составлении брали за основу политику компании в части обновления устройств. Вот список гаджетов, которые с большой долей вероятности получат Android 13:





А это перечень моделей, с которыми нет уверенности, что их обновят до Android 13:

Redmi K30 Pro /K30 Pro Zoom/K30S Ultra;

Poco F2 Pro;

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro;

Redmi Note 8 2021.

В число тех, кто может не рассчитывать на получение Android 13 вошли:

POCO C4;

Poco X3 /X3 NFC;

Poco X2;

Poco M2/M2 Pro;

Xiaomi Mi 10 Lite/Mi 10i;

Xiaomi 10T Lite;

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Redmi 9 /9 Prime/9T/9 Power;

Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9T 5G/Note 9 Pro 5G;

Redmi K30 4G/K30 5G/K30 Ultra/K30i 5G/K30 5G Racing;

Redmi 10A/10C.

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Источник: xiaomiui