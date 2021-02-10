Список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 13
Таких моделей будет больше 60, но сам перечень неофициальный
Ресурс Xiaomiui, который специализируется на новостях о продуктах Xiaomi и уделяющий много внимания MIUI, опубликовал список устройств компании, которые обновятся до Android 13. Среди прочего упомянули те смартфоны, которые могут не рассчитывать на получение новой версии зеленого робота. А еще предложили перечень тех, чья судьба в части обновления не решена.
Стоит оговориться, что перечень не официальный и при его составлении брали за основу политику компании в части обновления устройств. Вот список гаджетов, которые с большой долей вероятности получат Android 13:
- Xiaomi 12/12 Pro/12 Ultra;
- Xiaomi 10S;
- Xiaomi Mi 11/Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro/Mi 11x Hyper Charge;
- Xiaomi 11T/11T Pro;
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G/Mi 11 Lite 5G/ Mi 11 LE/ Mi 11 Lite NE 5G;
- Xiaomi Mix Fold;
- Xiaomi Civi;
- XiaoMi Mix 4;
- Xiaomi Mix 5/Mix 5 Pro;
- Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40 Gaming;
- Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming/K50 Gaming Lite;
- Redmi Note 10/Note 10 Pro/Note 10S/Note 10 Pro Max/Note 10 Pro 5G;
- Redmi Note 10T/Note 10 5G;
- Redmi Note 11/Note 11 NFC/Note 11S/Note 11 Pro 4G/Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro/Note 11 Pro+/Note 11E Pro/Note 11T/Note 11 5G/Note 11 4G;
- Redmi 10/10 Prime/10 2022/10 Prime 2022;
- POCO F3/F3 GT;
- POCO X3 GT;
- POCO F4/F4 Pro/F4 GT;
- Poco M3 Pro 5G;
- POCO M4 Pro 4G/5G.
А это перечень моделей, с которыми нет уверенности, что их обновят до Android 13:
- Redmi K30 Pro/K30 Pro Zoom/K30S Ultra;
- Poco F2 Pro;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra;
- Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro;
- Redmi Note 8 2021.
В число тех, кто может не рассчитывать на получение Android 13 вошли:
- POCO C4;
- Poco X3/X3 NFC;
- Poco X2;
- Poco M2/M2 Pro;
- Xiaomi Mi 10 Lite/Mi 10i;
- Xiaomi 10T Lite;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite.
- Redmi 9/9 Prime/9T/9 Power;
- Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9T 5G/Note 9 Pro 5G;
- Redmi K30 4G/K30 5G/K30 Ultra/K30i 5G/K30 5G Racing;
- Redmi 10A/10C.
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Источник: xiaomiui
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