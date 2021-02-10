Список стран, где будут доступны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

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Всего восемь регионов попали в число избранных, где пользователи смогут официально приобрести новые Pixel-фоны

Вчера Google преподнесла сюрприз анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания наверняка в курсе тех утечек и сливов, которые случились. Она понимает, что многое уже стало достоянием широкой аудитории и решила, что нет особого толку хранить в секрете то, что давно известно. Поэтому она вчера показала дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также подтвердила то, что новинки получат уникальный чип Tensor.

Но все же многие детали, касающиеся технических характеристик смартфонов, остались за кадром, компания приберегает их до анонса. Почти наверняка Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro не пропадут с радаров инсайдеров, и они продолжат сливать в сеть подробности о них. Например, издание AndroidPolice уже разузнало, в каких странах смартфоны будут доступны. Всего таких стран восемь и по традиции наши широты в число избранных не попали. В список тех, где будут доступны Pixel 6 и Pixel 6 Pro попали США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Тайвань, Япония и Австралия.

Является ли этот список исчерпывающим, точной информации нет. Возможно, впоследствии он будет расширен. Но маловероятно, учитывая дефицит комплектующих и политику компанию по части тех рынков, где представлена продукция Google.

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Источник: androidpolice