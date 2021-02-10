Google ответила на утечки Pixel 6 и Pixel 6 Pro собственными изображениями и анонсом рядом характеристик

362

Ни разу такого не было, и вот опять: Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro «утекли» задолго до анонса. С секретностью в компании дела обстоят плохо и вот уже который год подряд рендеры новинок появляются в сети задолго до релиза. В этом году Google повторила финт с Pixel 4: она показала, что знает об утечках. Она не стала делать вид, что ничего не происходит. Она показала собственные рендеры Pixel 6 и Pixel 6 Pro (все же Pro, а не XL). Более того — она раскрыла ряд характеристик смартфонов.

Впервые Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro в таком исполнении нам показал Джон Проссер еще в мае, и он оказался прав. Новинки действительно получат необычный блок основной камеры и в плане самоидентичности им не откажешь. Среди прочего компания подтвердила, что внутри смартфонов будет установлен фирменная система на чипе Tensor, объединившая самые передовые функции искусственного интеллекта и машинного обучения.

Google утверждает, что Tensor обеспечивает более тонкий и индивидуальный опыт работы с ПО, которое будет постоянно обучаться у пользователей и тем самым неустанно совершенствоваться. Дополнительно новая однокристальная система получила новый чип безопасности Titan M2, который сделает Pixel 6 и Pixel 6 Pro самыми безопасными смартфонами компании за всю историю.

По заявлению Google, чип Tensor создавался четыре года и вобрал в себя 20-летний опыт компании. С ним компания смогла усовершенствовать систему распознавания речи, функцию распознавания по лицу и эффект боке при создании фоточек при слабом внешнем освещении.

Улучшения коснутся и камер. Так, Pixel 6 предложит двойную камеру, а у Pixel 6 Pro датчиков будет три. Точные характеристики камер Google озвучивать не стала, но сообщила, что «прошка» получит телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Не забыла компания и напомнить о том, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут работать под управлением Android 12. А больше о новинках мы узнаем осенью, когда состоится их премьера. Точную дату релиза компания озвучит позднее.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: phonerena