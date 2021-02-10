Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Настоящая ракета производительности со скидкой! Xiaomi Redmi Note 12T Pro – процессор Dimensity 8200 Ultra и 144 Гц дисплей всего от 8 198

Настоящая ракета производительности со скидкой! Xiaomi Redmi Note 12T Pro – процессор Dimensity 8200 Ultra и 144 Гц дисплей всего от 8 198

13.10.2023 87 0

Топовый процессор по крутой цене!

Игровой смартфон за минимальные деньги это реально? Да, скажет нам компания Xiaomi и ее монструозный Redmi Note 12T Pro.

 

xiaomi

 

Смартфон оснащен IPS матрицей 6,6" с частотой обновления 144 Гц. Рамки как для такого бюджета и такого типа матрицы минимальны, цвета насыщены.

 

xiaomi

 

Главной фишкой данного смартфона является топовый Dimensity 8200 Ultra, вот здесь китайцы действительно постарались. Телефон выдает отличные результаты во всех тестах, запускает любую игру без проблем, он не греется и не тротлит.

 

Камеры тоже не расстраивают, главный модуль на три сенсора: 64МП+8МП+2МП. Фронтально на 16МП. В целом все камеры фотографируют хорошо.

 

xiaomi

 

Быстрая зарядка на 67 Вт, что в таком бюджете редкость, а значит, ваш телефон будет заряжаться моментально. Относительно объема батареи – 5080 мАч. Смартфон отлично себя демонстрирует и в тестах автономности.

 

xiaomi

 

Девайс отлично подойдет мобильным геймерам, которые не бегут покупать флагманы, а хотят максимальные возможности с топовыми решениями процессора и не за все деньги мира. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

 

Xiaomi Redmi 12T Pro 5G 8/128 GB - 8 198 грн.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки Aliexpress

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 13.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Настоящая ракета производительности со скидкой! Xiaomi Redmi Note 12T Pro – процессор Dimensity 8200 Ultra и 144 Гц дисплей всего от 8 198