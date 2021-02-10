Настоящая ракета производительности со скидкой! Xiaomi Redmi Note 12T Pro – процессор Dimensity 8200 Ultra и 144 Гц дисплей всего от 8 198

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Топовый процессор по крутой цене!

Игровой смартфон за минимальные деньги это реально? Да, скажет нам компания Xiaomi и ее монструозный Redmi Note 12T Pro.

Смартфон оснащен IPS матрицей 6,6" с частотой обновления 144 Гц. Рамки как для такого бюджета и такого типа матрицы минимальны, цвета насыщены.

Главной фишкой данного смартфона является топовый Dimensity 8200 Ultra, вот здесь китайцы действительно постарались. Телефон выдает отличные результаты во всех тестах, запускает любую игру без проблем, он не греется и не тротлит.

Камеры тоже не расстраивают, главный модуль на три сенсора: 64МП+8МП+2МП. Фронтально на 16МП. В целом все камеры фотографируют хорошо.

Быстрая зарядка на 67 Вт, что в таком бюджете редкость, а значит, ваш телефон будет заряжаться моментально. Относительно объема батареи – 5080 мАч. Смартфон отлично себя демонстрирует и в тестах автономности.

Девайс отлично подойдет мобильным геймерам, которые не бегут покупать флагманы, а хотят максимальные возможности с топовыми решениями процессора и не за все деньги мира. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

Xiaomi Redmi 12T Pro 5G 8/128 GB - 8 198 грн.

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